İnternete yüzde 50 zam geliyor

Yeni yürürlüğe giren torba yasa ile birlikte yeni yıldan itibaren Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Özel İletişim Vergisi’yle birlikte internete de yüzde 50 zam geliyor.

Webtekno’nun aktardığına göre bugün yürürlüğe giren torba yasa kapsamında, yeni yıl vergileri yine belli oldu. Sputnik’te yer alan habere göre, Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden (MTV), Özel İletişim Vergisi’ne, ev kiralarından internete kadar bir çok zam kapıda. En yüksek vergi zammı ise MTV ve Özel İletişim Vergisi yoluyla internet kullanımına geleceği bildirildi. Düzenlemeyle GSM, ev telefonu ve internet üzerinden alınan Özel İletişim Vergisi yüzde 7.5’te eşitlendi. GSM ve ev telefonu vergileri düşürülürken internet üzerinden alınan vergiler yüzde 5’ten yüzde 50 arttırılarak yüzde 7.5’e yükseltildi. Akıllı telefonların artmasıyla internet kullanımı yoğunlaştığı için cep telefonu faturaları yükselmeye başlayacak. Yani genel anlamda hem mobil hem de evden internete de oldukça yüksek vergi zamları kapıda.

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