İnternetin ucuzlaması on yılları bulur

Sektörde yüzde 62 pazar payıyla internette hakim operatör olan Türk Telekom’un altyapısını rakiplerine açmadığını öne süren TELKODER Başkanı Yusuf Ata Arıak, “Avrupa açtı, internet ucuzladı. Bu yapıyla bizde internetin ucuzlaması zor” dedi.

Sözcü’den Nuray Tarhan’ın haberine göre Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Başkanı Yusuf Ata Arıak, Türk Telekom’un 1 Ocak 2019’da hizmete sunacağı adil kullanım kotasız (AKN) internet tarifelerine yüzde 100’ün üzerinde zam yapmasının nedeninin pazardaki tekelci yapı olduğunu söyledi. İnternetin ucuzlamasının yolunun altyapının paylaşılmasından geçtiğini vurgulayan Arıak, “Avrupa’da hakim operatörlerin çoğu altyapısını rakiplerle paylaştı. O sebeple liderlerin pazar payı yüzde 30-40’lara geriledi. Bundan da halk kârlı çıktı. Şimdi en yüksek hızlı interneti 20 euro gibi taahhütsüz fiyatlarla satın alabiliyorlar. Bizde bu şekilde devam ederse internetin ucuzlaması on yılları bulur” diye konuştu.

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