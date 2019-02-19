İnternetten canlı yayın yeni kazanç kapısı

İnternet canlı yayın platformları ve bu platformlar üzerinden yayın yaparak kazanç elde etme trendi giderek artıyor.

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de özellikle Y ve Z kuşağı tarafından kullanım oranı yüksek olan canlı yayın platformlarına yoğun ilgi gösteriliyor.

Akıllı telefonlar sayesinde artık istenilen yerden internette yayın izlemek veya yayın yapmak çok kolay hale geldi. Türkiye’de de internet üzerinden canlı yayın yaparak popülerleşen ve kazanç elde eden yüzlerce isim bulunuyor.

Bu isimler hobi olarak yayıncılık yapsa da, onlarca yayıncı için internet yayıncılığı profesyonel bir iş ve pek çok mesleğe göre oldukça yüksek kazanç sağlıyor. Bu nedenle internet yayıncılığı, hem izleyici hem de yayıncı için pek çok avantajı beraberinde getiriyor. Ekonomi Servisi