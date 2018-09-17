iPhone’un en üst versiyonu 16 bin TL

Apple, yeni iPhone’larını dünyaya tanıttığı andan itibaren Apple Store Türkiye üzerinde satışta olan mevcut iPhone, iPad, Macbook, Airpods hatta lightning kabloya kadar bütün ürünlerine zam yaptı.

Apple’ın en yüksek modeli iPhone XS Max, yaklaşık 16 bin TL’ye satılıyor. Apple henüz yeni iPhone’larının Türkiye fiyatlarını açıklamadı ancak yeni iPhone’ların tanıtıldığı gün pek çok Apple ürününe zam yapıldı. Diğer yandan Apple’ın ürünlerini pasaport kayıtsız olarak yurt dışından Türkiye’ye getiren spot ürünlerin fiyatları da belli oldu. Hürriyet’in aktardığı habere göre, ön siparişe sunulan iPhone XS Max, 11.999 TL’den başlayan fiyat etiketiyle alıcısını bekliyor. XS Max’in 256 GB’lık versiyonu 13.999 TL’den satışa sunuldu. Apple’ın piyasaya sunduğu en pahalı model ise XS Max’in 512 GB’lık versiyonu oldu. 15.999 TL olarak listelenen iPhone XS Max yaklaşık 16 bin TL’ye satılıyor. Apple, yeni iPhone’larını dünyaya tanıttığı gece Türkiye’de satışta olan mevcut iPhone, iPad, Macbook ve hatta Airpods’a kadar pek çok ürününün fiyatına da zam yaptı.

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