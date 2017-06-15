İran'dan Katar itirafı

İran Gıda Üreticileri Kooperatifi Başkanı Mehdi Kerimi, Katar konusunda önemli bir fırsat kaçırdıklarını söyledi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'in haberine göre Kerimi, "Maalesef Katar konusunda fırsatları değerlendiremedik ve zamanında bu pazara girmeyi başaramadık." diye konuştu. Katar'ın yıllık 3 milyar doları bulan gıda ithalatı olduğuna dikkati çeken Kerimi, İran'ın geçen yıl Katar'a yalnızca 18 milyon dolarlık gıda ürünü ihracatı gerçekleştirdiğini kaydetti. Türkiye'nin, Katar ambargosunun başlamasından 48 saat sonra ülkedeki marketlerin gıda raflarını doldurduğunu belirten Kerimi, Katar pazarını Türkiye'ye kaptırdıklarını ifade etti. AA

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