İran'dan soğan ithalatı başladı

Kuru soğana ithalat yolu açıldı. Türkiye'nin çeşitli kentlerine TIR'larla gönderilen İran soğanı Van'da 4 liradan, yerli soğan ise 5 liradan satılıyor.

Kuru soğan fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesi, iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulması ve spekülatif fiyat hareketlerine meydan verilmemesi amacıyla 2018'de yüzde 184 ile fiyatı en çok artan ürün olan kuru soğanda ithalat başladı.

İthalat Rejimine Ek Karar ile kuru soğanda gümrük vergisi 28 Şubat'a kadar sıfırlandı. Kararın ardından Van'ın İran'a açılan Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan ithal soğanlar da girmeye başladı.

Yaklaşık 10 gündür ithal soğanların geldiğini belirten işçiler, günlük 3-4 TIR'ın sınırdan geçiş yaptığını söyledi. Her TIR'ın ortalama 22-23 ton aldığını belirtilirken, gelen ithal soğanlar Van'a giriş yaptıktan sonra Türkiye'nin diğer kentlerine gönderiliyor.

TOPTAN SATIŞ FİYATI 3 LİRA

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Faruk Biner, İran'dan kuru soğan ithalatının 10 gündür devam ettiğini söyleyerek, "Şu anda İran'dan yoğun bir şekilde kuru soğan ithal ediyoruz. Belli bir süresi var. 28 Şubat son tarih ama bu süre uzatılabilir. Bizim aldığımız bilgiye göre soğanın toptan satış fiyatları 3 lira civarında" dedi.

Öte yandan İran'dan gelen ithal soğanlara Van'da rağbet oldukça az. Manavlar gelen kuru soğanların çok kalitesiz olduğunu belirterek, "Çünkü İran soğanlarında fire çok. Bir torba soğanın çoğunu bozuk veya yumuşamış olduğu için eliyoruz. Bizim yerli soğanlar daha iyi ve kaliteli. Belki bekleme süreleri olduğu için bu sorunlar yaşanıyor" diye konuştu.