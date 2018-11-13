"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

İran’ın çelik üretimindeki artışı Türkiye’yi tehdit etti

13 Kasım 2018, Salı 13:00
Türkiye’deki çelik piyasası, İran’daki çelik üretiminin devlet desteğiyle artışı karşısında baskı altında kaldı.

İran’dan yapılan ithalat ‘devlet destekli düşük fiyatların etkisi’ ile son aylarda 5 kat birden artarken; ‘ciddi bir haksız rekabet yaşandığını’ savunan sektör temsilcileri, devletten önlemlerin alınmasını talep ediyor. Dünya’nın haberine göre, İran’dan ithal edilen ürün fiyatlarının Türkiye’deki ürün fiyatları ile kıyaslanamayacak derecede düşük olduğunu ve bunun da fiyatlarda bir devlet desteği olduğu izlenimi uyandırdığını belirten Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan, konuyla ilgili önlem alınması çağrısında bulundu.

Haksız rekabet önlenmeli

İthalatın özellikle bu yıl içerisinde ciddi oranda arttığına işaret eden Aslan, “İran’ın Türkiye’ye ihracatının sınır ticaretinin deprem yönetmeliği şartlarını dikkate almadan yoğunlaştığını görüyoruz. İran’dan çelik ürünleri ithalatı yılın ilk aylarında 1000 ton civarında seyrederken, Eylül ayı itibariyle 5 bin tona çıktı. Yapılan ithalatın neredeyse tamamını ise inşaat demiri oluşturuyor. İthal edilen ürün fiyatları, Türkiye’deki ürün fiyatları ile kıyaslanamayacak derecede düşük. Bu durum objektif maliyetlerle satış yapılmadığı ve ABD’nin İran’a uyguladığı ambargonun olumsuz tesirlerinin azaltılabilmesi için, devlet tarafından İran çelik sektörüne destek sağlandığı intibaını veriyor.” diye konuştu. Türk çelik sektörünün inşaat demirinde ülke ihtiyacının iki misli üzerinde kapasiteye sahip olduğuna dikkat çeken Aslan, bu haksız rekabetin önlenmesi gerektiğini vurguladı.

AA

Etiketler: iran, türkiye, çelik, üretim
Okunma Sayısı: 120
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Eski Makedonya başbakanından Macaristan'a iltica talebi

    Gazze'de ateşkes sağlandı

    Kuzey Irak'ta 19 terörist etkisiz hale getirildi

    İnsanlar geçinemiyor

    Cihangir İslam: Türkiye yol ayrımında

    Akşener: Hangi refahtan bahsediyorsun?

    Arakanlıları bekleyen yeni tehlike

    Şehit Uzman Onbaşı dualarla uğurlandı

    Oktay açıkladı: Türkiye derin hayal kırıklığıyla toplantıyı terk ediyor

    İsrail savaş uçaklarının geride bıraktığı yıkım...

    Rusya: İsrail'in tahrik edici eylemlerinden "derin endişe" duyuyoruz

    Marketlerde poşetler ücretli hale geliyor

    Fatma Nine hayatının ikinci asrında tarihe de şahitlik ediyor

    CHP 150 adayını yarın açıklayacak

    Kalın: İsrail derhal durmalıdır

    Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

    Çengelköy ve Kuleli'deki 15 Temmuz davasında 50 sanık için istenen ceza açıklandı

    15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 289 davadan 220'si tamamlandı

    Gazze'de okullara ara verildi

    NYT'den "Patronunuza söyleyin, adamlar işlerini bitirdi" iddiası

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Değişen ne?
    Genel

    Cihangir İslam’a salon engeli
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Sormak Lazım
    Hasan KOÇ

    Nur Talebelerine dikkat ediyorlar
    Faruk ÇAKIR

    Adalet, hürriyet, eğitim
    Genel

    Örnek şahsiyet: Bediüzzaman
    Genel

    Öğrenci andı çağ dışı
    Ahmet BATTAL

    Cumhuriyet ne? Demokrasi nerede? Ve diğerleri…
    Süleyman KÖSMENE

    Yeryüzünü sevgi yumağı haline çeviren sır nedir?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.