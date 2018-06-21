‘İş beğenmiyorlar’

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye’de 3 milyonu aşan işsiz kişinin, işleri beğenmediğini öne sürdü.

Eroğlu, Afyonkarahisar’daki temaslarına Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren bir çağrı merkezi ziyaretiyle devam etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda yapan Eroğlu, “Bana insanlar geliyor, iş istiyor. Gazete ve matbaa işinde eleman bulunmuyor. Afyonkarahisar’da ve Türkiye’deki işsizliğin tamamı iş beğenmeyenlerden kaynaklanan işsizlik. Bunu özellikle söylüyorum. Gelsin kim istiyorsa burada, matbaada veya mermer fabrikasında çalışsın. Buradaki çağrı merkezi kaç kişi çalıştırıyor? Ama Afyonkarahisar’da iş beğenmedikleri için dışarıdan 350 kişi günlük çağrı merkezine çalışmaya geliyor. Kusura bakmayın. Ben hakikaten bazen ‘iş istiyorum’ diyenlere şaşırıyorum. Nasıl iş istiyorsun? ‘Masa başında oturacağım. Bilgisayar, telefon olsun yeter.’ Tamam da böyle bir iş yok artık. Üretmek gerekiyor. Dünyada böyle bir şey de yok. Ben bile masa başında oturmuyorum. Bakanlıktaki bütün bölge müdürleri masa başında yok. Herkes arazide. İşletme müdürüm burada. Mesai mefhumu yok.” diye konuştu.