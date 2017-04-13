TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, geleceğin e-ticarette olduğunu, teknolojiye ayak uyduramayanın geri kalacağını söyledi.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye Perakendeciler Federasyonunun düzenlediği "Uluslararası Yerel Zincirler Buluşuyor 2017 Konferansı"ndaki "Yeni Dünya Düzeninde Gündem ve Öngörüler" başlıklı oturumda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2016'da yüzde 2,9 büyüdüğünü, bu büyüme oranının ABD ve AB ülkelerinin üzerinde olduğunu söyledi.

"İş bulamazsak mutsuzlar ordusu artar, hepimizin huzuru kaçar"

Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ekonomisinin gelişmesinde en önemli noktanın işsizlik meselesi olduğuna işaret ederek, Türkiye’de her yıl 1 milyon kişiye iş bulmak zorunda olduklarını vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İş bulamazsak o zaman mutsuzlar ordusu artar, hepimizin huzuru kaçar. 7 Şubat'ta Cumhurbaşkanımızın katılımı ile gerçekleştirdiğimiz şurada işsizlik meselesini çözmek için Cumhurbaşkanımızdan ve bakanlarımızdan destek istedik. İş dünyasına bugüne kadarki en iyi desteği sağladılar. Yeni istihdamda, 3 ay işe alınan kişinin maaşını devlet ödüyor. Sigortasını devlet veriyor. 3 ay sonra bu kişi çalıştırmaya devam edilirse sadece 773 lira olan kişi başına düşen vergi ve SSK primlerinin hepsini de devlet ödüyor. Bu girişim sayesinde tarihi bir başarı yakaladık."

"Türkiye'de 72 milyon kişiye mobilden ulaşabiliyorsunuz"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ticaretin geleceğine ilişkin değerlendirmede bulunurken de, perakende sektörü temsilcilerine hitaben şunları kaydetti:

"Gelecek e-ticarette. Teknolojiye ayak uyduramayan geri kalır. Türkiye'de e-ticaretin payı yüzde 2. Önümüzde fırsatlar var. Çünkü Türkiye'de 72 milyon kişiye mobilden ulaşabiliyorsunuz. e-ticaret kullanımında 137 ülke içinde 49. sıradayız. Dünyanın 17. büyük ekonomisiyiz. Eğer gelişmeleri takip etmezsek daha da geri düşeceğiz. e-ticaret konusunda Gümrük Bakanlığı ile bir çalışma yaptık. Güven damgası başladı. Artık e-ticaret daha güvenli olacak. Türkiye'de bu işe en hızlı sizler adapte olabilirsiniz. Bunun için girişimci ve cesur olmak lazım. Siz yereller müthiş güçlü ve iyisiniz. Girişimcilik zaten ruhunuzda var. Önümüz açık. Cesur olun. Bizim yaşıtlarımız, 35. sırada olan ekonomimizi 17. sıraya getirdi. Bizden sonraki kuşak eğitimli, kültürlü, teknolojiden anlıyor. Onların da desteğiyle hedefimiz olan ilk 10 içinde yer alacağız."

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