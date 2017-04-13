"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 NİSAN 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

''İş bulamazsak mutsuzlar ordusu artar, hepimizin huzuru kaçar''

13 Nisan 2017, Perşembe 16:52
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, geleceğin e-ticarette olduğunu, teknolojiye ayak uyduramayanın geri kalacağını söyledi.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye Perakendeciler Federasyonunun düzenlediği "Uluslararası Yerel Zincirler Buluşuyor 2017 Konferansı"ndaki "Yeni Dünya Düzeninde Gündem ve Öngörüler" başlıklı oturumda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2016'da yüzde 2,9 büyüdüğünü, bu büyüme oranının ABD ve AB ülkelerinin üzerinde olduğunu söyledi.

"İş bulamazsak mutsuzlar ordusu artar, hepimizin huzuru kaçar"

Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ekonomisinin gelişmesinde en önemli noktanın işsizlik meselesi olduğuna işaret ederek, Türkiye’de her yıl 1 milyon kişiye iş bulmak zorunda olduklarını vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İş bulamazsak o zaman mutsuzlar ordusu artar, hepimizin huzuru kaçar. 7 Şubat'ta Cumhurbaşkanımızın katılımı ile gerçekleştirdiğimiz şurada işsizlik meselesini çözmek için Cumhurbaşkanımızdan ve bakanlarımızdan destek istedik. İş dünyasına bugüne kadarki en iyi desteği sağladılar. Yeni istihdamda, 3 ay işe alınan kişinin maaşını devlet ödüyor. Sigortasını devlet veriyor. 3 ay sonra bu kişi çalıştırmaya devam edilirse sadece 773 lira olan kişi başına düşen vergi ve SSK primlerinin hepsini de devlet ödüyor. Bu girişim sayesinde tarihi bir başarı yakaladık."

"Türkiye'de 72 milyon kişiye mobilden ulaşabiliyorsunuz"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ticaretin geleceğine ilişkin değerlendirmede bulunurken de, perakende sektörü temsilcilerine hitaben şunları kaydetti:

"Gelecek e-ticarette. Teknolojiye ayak uyduramayan geri kalır. Türkiye'de e-ticaretin payı yüzde 2. Önümüzde fırsatlar var. Çünkü Türkiye'de 72 milyon kişiye mobilden ulaşabiliyorsunuz. e-ticaret kullanımında 137 ülke içinde 49. sıradayız. Dünyanın 17. büyük ekonomisiyiz. Eğer gelişmeleri takip etmezsek daha da geri düşeceğiz. e-ticaret konusunda Gümrük Bakanlığı ile bir çalışma yaptık. Güven damgası başladı. Artık e-ticaret daha güvenli olacak. Türkiye'de bu işe en hızlı sizler adapte olabilirsiniz. Bunun için girişimci ve cesur olmak lazım. Siz yereller müthiş güçlü ve iyisiniz. Girişimcilik zaten ruhunuzda var. Önümüz açık. Cesur olun. Bizim yaşıtlarımız, 35. sırada olan ekonomimizi 17. sıraya getirdi. Bizden sonraki kuşak eğitimli, kültürlü, teknolojiden anlıyor. Onların da desteğiyle hedefimiz olan ilk 10 içinde yer alacağız."

***

Konuyla benzer içerikler:

İşsizlik gençleri bunaltıyor

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/ekonomi/issizlik-gencleri-bunaltiyor_424218

İşsizlik rakamları açıklandı: İşsizler ordusu 3 milyon 647 bin kişiye ulaştı!

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/ekonomi/issizlik-rakamlari-aciklandi-issizler-ordusu-3-milyon-647-bin-kisiye-ulasti_421191

Türkiye’yi zor günler bekliyor

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/ekonomi/turkiye-yi-zor-gunler-bekliyor_421160

AA

Etiketler: tobb, rifat hisarcıklıoğlu, işsizlik
Okunma Sayısı: 199
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    44. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Erdoğan: OHAL'in uzatılmasına ihtiyaç var

    NASA'dan tarihi keşif

    Beşiktaş yarı final için sahada

    Pentagon: Afganistan'a nükleer dışındaki en büyük bombamızı attık

    Şener: Bu bir felakettir

    Muğla'da korkutan şiddetli deprem

    Akdeniz'den bir facia haberi daha

    KHK ile işten atılanlar: Yaşadıklarımız sosyal idam

    Karamollaoğlu sert tepki gösterdi: Akıllı bir insan bunu yapar mı?

    Türkiye en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke

    'Denize dökeceğiz' diyen vekile büyük şok

    Sudan'a 30 bin Kur'an-ı Kerim

    Rus Sözcünün tepki çeken 'Türkiye' açıklamalarına cevap verdi

    ABD'nin ilk Müslüman kadın yargıcı nehirde ölü bulundu

    'Evet' mitinglerinin maliyeti 164 milyon lira

    ''Türkiye, adaletli olduğu sürece İslam alemine büyük hizmetler sunabilir''

    Jandarma araçlarının plakaları değişti

    Erbakan'lı Evet-Hayır yarışı: ''Beni, AKP’nin günahlarına alet etmeyin''

    MİT tırları savcısına istenen ceza belli oldu

    100 bin esnaf kepenk indirdi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tek başına OHAL yetkisi
    Mağdur Kürsüsü

    “Görüntülü konuşma”
    Genel

    Dikkat; zorunluluk getirildi: Pasaportlarda yeni uygulama herkesi kapsıyor
    Caner KUTLU

    Öğretmeni yenen “talebe!” - 1
    Genel

    'Denize dökeceğiz' diyen vekile büyük şok
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Nur’un tutukluluğu Index on Censorship’te
    Genel

    En büyük endişemiz adalet
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bediüzzaman’a göre 31 Mart
    Genel

    Keyfî yasaklara suç duyurusu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.