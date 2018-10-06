İş dünyası ekonomi için uyardı: Durum ciddi

Enflasyon son 15 yılın zirvesine ulaşmışken, iş insanları fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğunu ve hükümetin durumun ciddiliğinin farkında olması ve tedbir alması gerektiği uyarısında bulunuyor.

Ekonomik krizin ciddî boyutlara ulaştığını belirten iş insanları hükümete biran önce gerekli tedbirleri alması uyarısında bulunuyor. Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) ve Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Eylül ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Çandır, “Geçen ay beklentimizin altında ilan edilen enflasyon rakamlarının birikimli ve gecikmeli etkisi de dikkate alınırsa bugün açıklanan tüketici ve üretici enflasyonlarının beklenenden yukarıda olması şaşırtıcı karşılanmamalıdır. Eylül ayı için açıklanan aylık yüzde 6.30 ve yıllık yüzde 24.52 tüketici enflasyonu (TÜFE) ile aylık yüzde 10.88 ve yıllık yüzde 46.15 üretici enflasyonu (Yİ_ÜFE) artık göz ardı edilemez ölçüde bir enflasyon sarmalına girmekte olduğumuzun işaretidir. Büyük ölçüde dolarize olmuş ekonomimizdeki döviz fiyatları artışının yarattığı ilave maliyetler öncelikle ve büyük ölçüde üretici kesimi, aşamalı ve geriden takip ederek tüketici kesimi etkilemektedir” dedi.

BAGEV ve ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır

Doğru ve tutarlı davranılmalı

“Artan maliyetlerin yarattığı fiyat artışları bir taraftan alım gücünü düşürürken diğer taraftan da gelir arttırıcı tedbirleri ön plana çıkarmaktadır” diyen Çandır, “Yılbaşından itibaren yaşanacak olan bu gelir arttırıcı tedbirler, kamu kaynaklı ilâve zamlar ve üreticinin üzerinde biriktirdiği maliyet yükünü yansıtma çabası bir araya geldiğinde özellikle tüketici enflasyonunda yeni yükselmelere neden olacak ve bu döngü bir sarmala dönüşecektir. Böyle bir dönemde karar vericilerimize, iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza düşen en önemli görev; bu sarmalı kırıcı, doğru ve tutarlı davranışlarda bulunmaktır. Bu konuda söyleyebileceğim en önemli ilk adım; söylenen, ilân edilen ve yaşanan enflasyonlar arasında gerçekçi bir tutarlılığı yakalamaktır. Ancak böyle bir tesbitten sonra sarmalı kırıcı tedbirleri ve davranışları hep birlikte üretip hayata geçirmek mümkün olabilecektir” ifadelerini kullandı.

Radikal bir istikrar programı gerekli

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan Eylül ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çetin, “Üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasındaki makasın açılmaya devam ettiğini kaydeden Çetin, “Enflasyon rakamları, tüketici için zor, üretici için çok daha zor bir süreçte olduğumuzu gösteriyor. Maalesef alışık olmadığımız enflasyon rakamları ile karşı karşıyayız.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin

Artık durumun ciddiyeti nedeniyle ekonomi yönetiminin piyasaya vereceği güven, atacağı adımlardaki doğru zamanlama, kararlılık ve kapsayıcılık artık çok daha önemli hale gelmiştir. Bütün toplum olarak radikal bir istikrar programı uygulanmasının kaçınılmaz olduğunu görmeli ve yapısal reformlara kendimizi hazırlamalıyız” dedi.