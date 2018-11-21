İş konusunda talep var, arz yok

Geçtiğimiz günlerde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ağustos 2018 için İşgücü İstatistikleri sonuçlarına göre; Türkiye’de işsizlik oranı, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre 0,5 puan artarak yüzde 11,1 oldu.

Yine söz konusu dönemde işsiz sayısı 266 bin kişilik artışla 3 milyon 670 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Aynı tarihte istihdam edilenlerin sayısı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 490 bin kişi artarak 29 milyon 318 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık artış ile yüzde 48,3 olarak kayıtlara geçti. Konu özelinde açıklamada bulunan Eleman.net Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Duyarlar, istihdam edilenlerin sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre 490 bin kişi artmasına rağmen işsiz sayısının 266 bin kişilik artış gösterdiğinin altını çizdi. Bunun nedeni ise iş gücüne katılım sağlayan 756 bin kişi olduğunun altını çizen Duyarlar, “Artan iş gücüne katılım için yeterli istihdam alanlarının yaratılamaması nedeni ile işsizlik oranı da artış göstermeye devam ediyor. Yani talep var, arz yok. Özellikle üretim, sanayi ve tarımdaki istihdam alanlarının daralmasının işsizlik konusunda etkili olduğunu düşünüyoruz” dedi.