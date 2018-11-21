"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

İş konusunda talep var, arz yok

21 Kasım 2018, Çarşamba 17:25
Geçtiğimiz günlerde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ağustos 2018 için İşgücü İstatistikleri sonuçlarına göre; Türkiye’de işsizlik oranı, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre 0,5 puan artarak yüzde 11,1 oldu.

Yine söz konusu dönemde işsiz sayısı 266 bin kişilik artışla 3 milyon 670 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Aynı tarihte istihdam edilenlerin sayısı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 490 bin kişi artarak 29 milyon 318 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık artış ile yüzde 48,3 olarak kayıtlara geçti. Konu özelinde açıklamada bulunan Eleman.net Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Duyarlar, istihdam edilenlerin sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre 490 bin kişi artmasına rağmen işsiz sayısının 266 bin kişilik artış gösterdiğinin altını çizdi. Bunun nedeni ise iş gücüne katılım sağlayan 756 bin kişi olduğunun altını çizen Duyarlar, “Artan iş gücüne katılım için yeterli istihdam alanlarının yaratılamaması nedeni ile işsizlik oranı da artış göstermeye devam ediyor. Yani talep var, arz yok. Özellikle üretim, sanayi ve tarımdaki istihdam alanlarının daralmasının işsizlik konusunda etkili olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Etiketler: işsizlik
Okunma Sayısı: 56
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sıra KHK’lı öğretmenlerde

    Soğan fiyatları 'düşüş eğilimi'ne girdi mi?

    Erdoğan - Bahçeli görüşmesi 55 dakika sürdü

    4. Kolordu ve 28. Mekanize Tugayı 15 Temmuz davasında karar belli oldu

    'Liyakat sorunu olduğu sürece yurt dışına göçler devam edecek'

    Dünya seyrediyor, İsrail yıkımı devam ediyor: Filistinlilere ait 14 dükkan daha enkaza dönüştü!

    'Kalkınmamız sanayinin dijital dönüşümü ile gerçekleşecek'

    "Çok güzel bir sahneydi"

    AB'den İtalya'ya ret

    Erdoğan daha önce 3 kez AİHM'e başvurmuştu

    Avusturya hükümetinden başörtüsü hakkında çağ dışı teklif

    EURO 2020 heyecanı: Türkiye, kura çekimine hangi torbadan katılıyor?

    Zonguldak'ta 3 işçinin cenazesine ulaşıldı

    OECD: Türkiye ekonomisi 2019'da yüzde 0,4 daralacak

    AKP'nin İstanbul ve Ankara adayları belli oldu

    Güvenpark terör saldırısı davasında karar açıklandı

    Özelleştirilen şeker fabrikalarında üretim kayıpları arttı

    Daha fazla dikkat gerekiyor: Her 100 kişiden 90'ında çürük diş var

    Tereyağını ve peyniri hiç bu şekilde tüketmiş miydiniz?

    Türkiye'ye girişi engellenen kişi sayısı açıklandı

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Farzlardan sonra 'kurtaran duâ'yı okuyor muyuz?
    Cevher İLHAN

    Haksızlığa ve adaletsizliğe karşı…
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dinî denetim mi, kamu güvenliği mi?
    Genel

    AKP'nin İstanbul ve Ankara adayları belli oldu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Kadın ve erkekler değişirken...
    Genel

    ABD Kongresindeki Demokrat üyeler: 181 yıllık yasak kalksın
    Risale-i Nur'dan

    Karıncayı gözeten din, insanı ihmal etmez
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Basra nasıl harap oldu?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.