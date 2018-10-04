İşçiler: Krizin faturası bize kesilmesin

İzmir’de DİSK’e bağlı Genel-İş üyesi belediye emekçileri, ekonomik krizin faturasının çalışanlara kesilmek istendiğini belirterek dün yarım gün iş bıraktı.

Öğle paydosu ile birlikte hizmet vermeyi durduran belediye işçileri saat 13.00’da Konak Eski Sümerbank önünde toplandı. İşçilerin talepleri arasında, yaklaşan toplu sözleşme görüşmelerinde ücretlerdeki erimenin giderilmesi, işçi atmaların yasaklanması, vergide adaletin sağlanması, elektriğe, suya, doğal gaza, ulaşıma yapılan zamların geri alınması ve taşerondan kadroya geçirilen işçilerin yapılacak sözleşmelerdeki ücret artışlarından faydalandırılması yeri alıyor. Genel-İş üyeleri insanca çalışma şartları istedikleri için tutuklanan 3. havalimanı işçilerinin serbest bırakılmasını da istedi. 15 yıldır ne oluyor? Artı Gerçek’te yer alan habere göre DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı da ülkedeki ekonomik krizin faturasının emekçilere çıkarılmak istenmesine dikkat çekerek “Bir yanda hükümetin akıl dışı ekonomi politikaları sayesinde küplerini dolduran, yelkenlerini şişiren bir avuç patron, bir yanda da büyümeden payını alamayan, ücretleri eriyen, güvencesiz çalışmaya zorlanan milyonlar vardır. 15 yıldır ekonomik büyüme dönemlerinde zirveye çıkan kârlarını çalışanlarla paylaşmayan patronlar ve iktidardaki siyasî temsilcileri şimdi ‘Şirketlerin borcu 81 milyonun borcudur’ diyerek faturayı hepimize ödetmek istemektedir” dedi.

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