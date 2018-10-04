"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 EKİM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

İşçiler: Krizin faturası bize kesilmesin

04 Ekim 2018, Perşembe 01:22
İzmir’de DİSK’e bağlı Genel-İş üyesi belediye emekçileri, ekonomik krizin faturasının çalışanlara kesilmek istendiğini belirterek dün yarım gün iş bıraktı.

Öğle paydosu ile birlikte hizmet vermeyi durduran belediye işçileri saat 13.00’da Konak Eski Sümerbank önünde toplandı. İşçilerin talepleri arasında, yaklaşan toplu sözleşme görüşmelerinde ücretlerdeki erimenin giderilmesi, işçi atmaların yasaklanması, vergide adaletin sağlanması, elektriğe, suya, doğal gaza, ulaşıma yapılan zamların geri alınması ve taşerondan kadroya geçirilen işçilerin yapılacak sözleşmelerdeki ücret artışlarından faydalandırılması yeri alıyor. Genel-İş üyeleri insanca çalışma şartları istedikleri için tutuklanan 3. havalimanı işçilerinin serbest bırakılmasını da istedi. 

15 yıldır ne oluyor?

Artı Gerçek’te yer alan habere göre DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı da ülkedeki ekonomik krizin faturasının emekçilere çıkarılmak istenmesine dikkat çekerek “Bir yanda hükümetin akıl dışı ekonomi politikaları sayesinde küplerini dolduran, yelkenlerini şişiren bir avuç patron, bir yanda da büyümeden payını alamayan, ücretleri eriyen, güvencesiz çalışmaya zorlanan milyonlar vardır. 15 yıldır ekonomik büyüme dönemlerinde zirveye çıkan kârlarını çalışanlarla paylaşmayan patronlar ve iktidardaki siyasî temsilcileri şimdi ‘Şirketlerin borcu 81 milyonun borcudur’ diyerek faturayı hepimize ödetmek istemektedir” dedi.

Etiketler: izmir, işçiler, kriz
Okunma Sayısı: 95
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kriz kavga ederek çözülmez

    Enflasyon fena patladı

    Şark’ın En Sevgili Sultanı: Selahaddin-i Eyyubi

    Hareket et, sağlıklı ol: Yürümek için 20 sebebiniz var...

    Bu uygulamayla tasarruf sağlanmaz

    Sağlıkçılar: Artık yeter!
    📷

    Fotoğraflar ve Vecizeler...

    İnsanlığın ihtiyacı: Peygamber metodu

    Durum vahim: Kitap basacak kağıt kalmayabilir

    Müslüman’ın hâl dili her şeye yeter
    📷

    Akıllı Tahta

    Galatasaray, Portekiz'den puansız döndü

    Eski IMF Başkanı'nın 4,5 yıllık hapis cezası onandı

    ABD, Viyana Protokôlünden çekildiğini açıkladı

    "İsrail, Suriye'ye operasyon düzenlemekten vazgeçmeyecek"

    Stoltenberg: NATO'nun kapısı Gürscistan'a açık

    Erdoğan: Medya ile demokrasi olmaz

    Siirt'te 11 köy ve mahallede sokağa çıkma yasağı

    İsrail askerleri Filistinli çocuğu şehit etti

    Trump'a vergi kaçakçılığı suçlaması

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Fotoğraflar ve Vecizeler...
    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    Cevher İLHAN

    Af yerine köklü yargı reformu
    Genel

    Enflasyon fena patladı
    Genel

    Durum vahim: Kitap basacak kağıt kalmayabilir
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Suriye’siz Suriye toplantıları
    Genel

    Kriz kavga ederek çözülmez
    Genel

    Artık içimize fitne sokmayı bırakın
    Ahmet BATTAL

    Avrupa demokrasisinden Türkiye demokrasisine ikaz
    Süleyman KÖSMENE

    İmanı kemale erdiren sır: Tefekkür

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.