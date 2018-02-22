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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

İşçilerin geçim sıkıntısı büyük

22 Şubat 2018, Perşembe
DİSK Genel Başkanı Kani Beko, işçilerin en büyük sorunlarının başında, “düşük ücret, sigortasızlık ve uzun çalışma süreleri”nin geldiğine dikkat çekti.

DİSK Araştırma Dairesi (DİSK-AR) tarafından planlanan ve IPSOS Sosyal Araştırmalar Enstitüsü ile birlikte içeriği oluşturulan “Türkiye İşçi Sınıfı Gerçeği 2017” başlıklı araştırma raporunun sonuçları kamuyona açıklandı. Raporun sunumu için düzenlenen basın toplantısında konuşan Beko, “Bu çalışmayla konfederasyonumuz, işçi sınıfının ve emeğin sorunlarıyla ilgili bilimsel çalışmalarına bir yenisini ekliyor” dedi. Araştırma sonuçlarına göre, 2017 sonu itibariyle işçilerin ortalama giydirilmiş net geliri 1894 liradır. 2017 yılı asgari ücretin 1404 lira olduğu düşünülecek olursa işçilerin ortalama net kazançları asgari ücrete yakın. İşçilerin yüzde 66’sı 2000 liradan az gelir elde ediyor. İşçilerin yüzde 18’i çalıştığı işyerinde sigortası olmadığını belirtmiştir. Sigortasızlık eğitim, cinsiyet ve kayıt dışılığa göre değişiklik gösteriyor. 15-24 arası genç işçiler içinde sigortasızların oranı yüzde 34 ile 43 arasında değişiyor.

Ay sonunu getiremiyorlar

Raporda, “İşçilerin yüzde 54’ü ay sonunu zorlukla getirdiğini ifade etmektedir. Lise altı eğitime sahip işçilerin yüzde 59’u ve sigortasız işçilerin yüzde 71’i ay sonunu zorlukla getirdiklerini beyan etmiştir. Türkiye’de çalışma süreleri OECD ve AB ortalamasına göre yüksektir. OECD ülkelerinde haftalık ortalama çalışma süresi 40.4 saat iken Türkiye’de 49.3 saattir. İşçilerin yüzde 55’i haftada en az bir gün ve daha fazla olmak üzere fazla mesai yapmaktadır. İşçilerin dörtte biri hiç yıllık izin kullanmıyor. İşçi gruplarına göre farklılık gösteren yıllık izin kullanımı sigortasızlarda yüzde 48’e yükselmiştir Araştırmaya göre çalışma hayatında düşük ücreti sorun olarak gören işçilerin oranı yüzde 77’dir. Çalışma hayatının ikinci en önemli sorunu ise yüzde 75 ile işsizliktir. Genel olarak işçilerin çalışma hayatından memnuniyet oranları düşüktür. İşçilerin yüzde 43’ü kendisine ve ailesine yeterince zaman ayıramadığından dolayı şikâyetçidir. Yaptığı işe karşılık adil ücret kazandığını, ücretinden memnun olduğunu düşünen işçilerin oranı ise yarıdan azdır.’’ denildi.

DHA

Etiketler: işçi, geçim, asgari ücret
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  • Ali yilmaz

    22.2.2018 09:30:40

    Eger kolelik sistemi olsaydi, su an bir kole bir işçiden 2 kat maliyetli olurdu.

Risale-i Nur Külliyatı

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