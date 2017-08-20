İşçiye asgari ücret de çok görüldü

Artvin Belediyesi, hizmet alım yolu ile belediyeye ait Bel-Yap şirketi bünyesinde çalıştırdığı 52 taşeron çalışanının maaşını, “içeride ve dışarıda” çalışanlar kategorisine uydurarak asgari ücretin bile altına düşürdü.

Artvin Belediyesi hizmet alım yolu ile belediyeye ait Bel-Yap şirketi bünyesinde çalıştırdığı taşeron işçilerin bir kısmının maaşlarını düşürdü. Daha önce başka şirketten çalıştırdığı taşeron çalışanlarını, tekrar kendi şirketine dâhil eden belediye 52 taşeron çalışanının maaşını “içeride ve dışarıda” çalışanlar kategorisine uydurarak düşürdü. 50’den fazla taşeron çalışanı daha önce bin 700 TL aldığı maş yerine bin 337 TL almaya başladı. Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe ise taşeron işçilerin bazılarının maaşlarının neden düşürüldüğünü, bunun hukuki gerekçesinin ne olduğunu, bundan önce hangi hukuki dayanak ile bin 700 TL ödendiği, bu düşüşün kalıcı mı yoksa geçici mi olduğuna dair hiçbir açıklamada bulunmazken “Asgari Ücret”in bin 404 TL olmasına rağmen BES kesintisine de uğrayan 52 taşeron çalışanı aldıkları bin 337 TL ile bu ay nasıl geçineceklerini kara kara düşünmeye başladı.

BELEDİYENİN İHALE OYUNU

Daha önce başka şirketten çalıştırdığı taşeron çalışanlarını, tekrar kendi şirketine dâhil eden belediye 52 taşeron çalışanının maaşını “içeride ve dışarıda” çalışanlar kategorisine uydurarak düşürdü. Artvin Belediyesi taşeron işçileri, bu para ile ne yapacaklarını bilemediklerini dile getiriyor. “Önümüz Kurban Bayramı, Biz zaten kurban kesemiyorduk. Ama artık bu maaş ile bayram nedeniyle çocuklarımıza bayramlık alamayacağız. Onların yüzüne bakamayacağız. Bunun yanında okullar da açılacak. Okul masrafları artı yük getirecek. Taşeronlar arasında ayrımcılık oldu. Dışarıdakiler kategorisinde olanlar yine bin 700 - bin 800 civarında alacaklar. İçeridekiler kategorisinde olanlar ise bin 337 TL alacak. Mağdur edilen işçiler, “Biz nasıl yaşayacağız, nasıl ayakta duracağız” diyerek yetkililerden kendilerine çare olmalarını istedi.

SENDİKA UYARMIŞTI

DİSK Artvin Şubesi Başkanı Selim Bilgin, konuyla ilgili 14 Haziran’da yerel basına yaptığı açıklamada, işçilerin hak kaybına uğramaması için Başkan Kocatepe’ye çağrıda bulunmuştu.