'Isı yalıtımıyla 850 lira tasarruf yapılabilir'

GAZBİR Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, ısı yalıtımıyla konut başı yıllık 850 lira tasarruf yapılabileceğini söyledi.

Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, Türkiye'de 5,6 milyon konutun ısı yalıtımı yapılabilecek özellikte olduğunu belirterek, "Bu konutların tümünde ısı yalıtımı yapılırsa, 3 milyar metreküplük bir doğalgaz tasarrufu sağlanabilir. Bu da yıllık 1 milyar dolarlık gaz ithalatının önlenmesi demek. Konut başı tasarruf ise yıllık 850 lirayı buluyor." dedi.

Kışa girerken doğalgazda tasarruf sağlamanın yollarına ilişkin bilgi veren Arslan, Türkiye'de en büyük verimlilik kaynağının binalarda ısı yalıtımı yapılması olacağını söyledi.

Isı yalıtımının hem ısıtmada hem de soğutmada çok faydalı olduğuna işaret eden Arslan, yalıtımın yüzde 30-40 seviyesinde bir tasarruf sağladığını dile getirdi.

Arslan, Türkiye'de şu anda 22 milyon konut bulunduğunu ve son yapılan çalışmaya göre 5,6 milyon konutun ısı yalıtımı yapılabilecek düzeyde olduğunu aktardı.

Yıllık 300 bin konutun ısı yalıtımının yapılması yönünde bir yaklaşım bulunduğunu vurgulayan Arslan, şöyle konuştu:

"Burada eğer düşük faizli veya özellikle Avrupa'daki çevre fonlarından krediler sağlanabilirse, ısı yalıtımında yapılacak yatırımların 7 yıl gibi bir sürede amorti edebileceği hesaplanıyor. Doğalgazın yeni fiyatlarına baktığımızda bu sürenin daha da kısalabileceğini söyleyebiliriz. Bu konutların tümünde ısı yalıtımı yapılırsa, 3 milyar metreküplük bir doğalgaz tasarrufu sağlanabilir. Bu da çok ciddi bir rakam, yıllık 1 milyar dolarlık gaz ithalatının önlenmesi demek. Konut başı tasarruf ise yıllık 850 lirayı buluyor. Bu tabi aslında bir de çevre açısından değerlendirilmeli. Karbon salınımına da çok ciddi etkisi olacak."

Arslan, dağıtım şirketlerinin ısı yalıtımı yapan binaları takip ederek buralarda ne tür iyileştirmeler sağlandığını genele de yayacak şekilde raporlayacağını da söyledi.

"Konfor sıcaklığı da önemli tasarruf aracı"

Isı yalıtımından sonra doğalgazda tasarruf sağlamanın ikinci önemli yolunun ise konfor sıcaklığının düşürülmesi olduğunu ifade eden Arslan, bu konuda farkındalığı artırmaya çalıştıklarını aktardı.

Arslan, konfor sıcaklığındaki her bir derece düşüşün yüzde 7 tasarruf sağladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu da konut gaz tüketiminin bir milyar metreküp azalması anlamına geliyor. Geçtiğimiz kış sezonuna bakarsak, üç derecelik sıcaklık yükselmesinin gaz tüketimini düşürdüğünü de görebiliriz. Konfor sıcaklığını iki derece düşürürsek, 2 milyar metreküp tasarruf sağlanır. Bir konut konfor sıcaklığını bir derece düşürürse, yılda 100 lira seviyesinde tasarruf elde edilebiliyor. Bu düşüş arttıkça, tasarruf da artıyor. Bu da hem ülke ekonomisi hem ev ekonomisi açısından çok önemli. Öte yandan yapılacak diğer tasarruf önlemleri de var. Kombinin yakma sıcaklığını düzgün ayarlamak gerekiyor."

Yeni kombilerin verimliliğinin genellikle yüksek olduğunu belirten Arslan, kalorifer peteklerinin arkasının izolasyonunu yapmanın, önünü kapatmamanın, kullanılmayan yerlerin ısıtılmamasının diğer önlemler arasında sıralanabileceğini söyledi.