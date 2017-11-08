İşkur başvuruları yarı yarıya arttı

Bu yıl, İŞKUR’a yapılan başvurularda yüzde 42 artış yaşanırken, başvuru yapanların 329 bin 822’si üniversite mezunlarından oluşuyor.

İŞKUR’a yapılan başvurularda yüzde 42 artış yaşandı. İŞKUR’a başvuranlar geçen yıl Ocak -Eylül döneminde 2 milyon 496 bin iken bu sayı bu yıl yüzde 42 artışla 3 milyon 553 bine dayandı. İş bekleyenler arasında 708 doktora mezunu, 12 bin 366 yüksek lisans ve 329 bin 822 üniversite mezunu yer alıyor. Sadece Eylül 2017’de kuruma başvuran işsiz sayısı 489 bine ulaştı. 29 bin engelli de iş bekliyor. Sputnik’te yer alan habere göre, Eylül ayında İŞKUR vasıtasıyla 74 bin 747 kişi işe yerleştirilirken bunların yüzde 63’ü erkekler, yüzde 37’si kadınlar oluşturdu. Sadece Eylül 2017’de kuruma başvuran işsiz sayısı geçen yıla göre yüzde 26 artış göstererek, 386 binden 489 bine çıktı. Hükümet Şubat 2017’den itibaren büyük bölümünü İŞKUR kaynaklarından sağlayarak var olan istihdam teşviklerine yenilerini ekleyerek, her yeni istihdam için asgari ücret düzeyinde sigorta primi ve vergilerin tümü için destek sağlamaya başlamıştı.

İŞSİZLİK FONU BÜYÜYOR

İşsizlik sigortasının uygulanmaya başladığı Mart 2002’den bu yılın Eylül ayı sonuna kadar fona 8 milyon 849 bin 220 kişi başvuruda bulundu. İŞKUR tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından başvuranlardan 5 milyon 647 bin 021 kişiye, 17 milyar 518 milyon 579 bin 747 liralık ödeme yapıldı. Her yıl ortalama 10 milyar lira büyüyen İşsizlik Sigortası Fonu’nun, olağan işleyişiyle bu yıl sonunda 116 milyar lirayı aşması bekleniyor.