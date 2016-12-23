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23 ARALIK 2016 CUMA - YIL: 47

İsraf etme, herkes doysun!

23 Aralık 2016, Cuma
Uluslararası Gıda ve Beslenme Forumu’nda 1.8 milyar insanın açlık çekerken 2 milyar insanın obez olduğu vurgulandı.

Dünyada gıda ve beslenmeye ilişkin sorunları analiz etmek amacıyla kurulan Barilla Gıda ve Beslenme Vakfı’nın (BCFN), yaptığı açıklamaya göre Milano’da 7’incisi gerçekleştirilen Uluslararası Gıda ve Beslenme Forumu’nda dünya çapında bu zamana kadar yapılan en kapsamlı ‘Gıda Sürdürülebilirlik Endeksi’ yayınlandı. Dünya nüfusunun üçte ikisini ve gayrisafi küresel hasılanın yüzde 87’sini temsil eden endeks, aralarında Türkiye’nin de yer aldığı 25 ülkedeki gıda ve beslenme sürdürülebilirliğini ölçtü. 

Türkiye, 19. sırada

Sürdürülebilir tarım, beslenme zorlukları ve gıda israfı olmak üzere üç temel konuda, 58 kritere dayanarak gerçekleştirilen endekste ilk üç sırayı Fransa, Japonya ve Kanada aldı. Fransa, gıda israfıyla mücadelede uyguladığı yenilikçi politikalar ve nüfusunun dengeli beslenmesi ile ilk sırada yer alırken, Japonya ve Kanada sürdürülebilir tarım politikalarının yanı sıra dengeli beslenme rejimlerinin yaygın olarak benimsenmesi ile ikinci ve üçüncülüğü paylaştı. Türkiye, 25 ülkenin değerlendirildiği endekste 19’uncu oldu. Bu yılki araştırmayı da göz önünde bulundurarak BCFN Forum için, “Daha iyi beslen. Daha az ye. Herkes için gıda” sloganını seçtiklerini belirten BCFN Başkanı Guido Barilla, bu sloganın gıdaya, israfa, gezegen kaynaklarına olan bakış açısını son derece net bir şekilde özetlediğini bildirdi.

Bir tarafta açlık, diğer tarafta obezite

The Economist Intelligence Unit (EIU) işbirliği ile gerçekleştirilen endeks, 1.8 milyar insanın gıdaya erişiminin olmadığı günümüzde, 2 milyar insanı etkileyen obezite gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. 1965’ten bu yana fazla kilolu insanların sayısının küresel ölçekte üç misline çıktığı kaydedildi. Bu oran erkeklerde yüzde 3.2’den 10.8’e, kadınlarda ise yüzde 6.4’ten 14.9’a ulaştı.

En fazla israf, İslâm ülkelerinde

Endekste dikkat çeken bir diğer nokta da gıda israfı oldu. Fransa ve İtalya’nın da aralarında bulunduğu ilk 10 ülkede, en çok ihtiyacı olanlara gıda bağışında bulunan şirketlere ve üreticilere teşvik sunulduğu kaydedilirken, yılda 200 milyon insanı besleyebilecek 1.3 milyar ton yiyeceğin depolama sırasında bozulduğu, kaybedildiği, dağıtım sırasında tüketilemez hale geldiği veya gıda perakendecileri, restoran ve hane halkları tarafından israf edildiğine dikkat çekildi. Gıda maddelerinin kişi başına en fazla israf edildiği ülkeler Suudi Arabistan (427 kg), Endonezya (300 kg), ABD (277 kg) ve Birleşik Arap Emirlikleri (169 kg) olarak sıralandı.

İstanbul - Yeni Asya

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Etiketler: israf
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