İsraf önlense zama gerek kalmayacak

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ekmek israfının önlenmesi ile zam yapılmasına gerek kalmayacağını belirterek, "2013 yılında yapılan yüzde 18'lik tasarruf ile ekonomimize 2,8 milyar lira kazandırılmıştı. Bu oran yüzde 35-40'a çıktığı zaman milli ekonominin kazanımı 7-8 milyarın üzerinde olacaktır." ifadesini kullandı.

Palandöken yazılı açıklamasında, Türkiye'de günlük israf edilen ekmek miktarının tahminen 5,2 milyon adetin üzerinde olduğunu ifade ederek, bu israfın önlenmesi için televizyonlarda kamu spotu yapılması ve okullarda öğrencilere en iyi şekilde anlatılması gerektiğini kaydetti.

İsraf edilen ekmekle 4,5 milyon kişinin bir günlük ihtiyacının giderilebileceğine dikkati çeken Palandöken, "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2012 yılında başlatılan ve TESK olarak destek verdiğimiz israfı önleme kampanyası ile bu rakamlara ancak ulaşılabildi. Ancak bu tasarruf rakamları yeterli değil. Toplamda yüzde 18'lik bir israfta iyileşme var, oysaki daha yüzde 35-40 tasarruf yapabilecek durumdayız. Bunun için yapılması gereken yeteri kadar ekmek almak ve aldığımız ekmeği israf etmeden bitirmektir." ifadelerini kullandı.

Palandöken, bitirilemeyen ekmeklerin peksimet, galeta unu, kurutulmuş ekmek gibi çeşitli tatlılar yaparak ekonomiye kazandırabileceğine işaret etti.

Tasarruf ile ekmeğe zam yapılmasına gerek kalmayacağının altını çizen Palandöken, "Ekmekte israf önlenirse zam yapılmasına gerek kalmaz. Çünkü yapılacak tasarruf ile aile bütçesine yüzde 35-40 oranında bir katkı sağlanacaktır. Bu israfın önlenmesi ile buğday ithalatının yapılmasının önüne geçilecektir. Bu da dövizin dışarı çıkmaması ve ülke ekonomisi adına ayrı bir sevinç kaynağı olacaktır. 2013'te yapılan yüzde 18'lik tasarruf ile ekonomimize 2,8 milyar lira kazandırılmıştı. Bu oran yüzde 35-40'a çıktığı zaman milli ekonominin kazanımı 7-8 milyarın üzerinde olacaktır." değerlendirmelerinde bulundu.

Palandöken ayrıca haksız rekabetin önüne geçilmesi durumunda zam olmayacağını, ekmek üretiminin "ekmekçiler" tarafından yapılması gerektiğini kaydetti.

Konuyla ilgili önemli haberler ve makaleler:

İsraf etme, herkes doysun!

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/ekonomi/israf-etme-herkes-doysun_419075

Dehşet veren israfa dikkat çekti!

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/ekonomi/dehset-veren-israfa-dikkat-cekti_419037

İsrafa dikkat çekmek için 4 yıldır çöpten yiyecek topluyor

İsveç'in Göteborg kentinde yaşayan Andrea Kretz Ottander, ekonomik durumu iyi olmasına rağmen israf edilen yiyeceklere dikkat çekmek için 4 yıldır sadece çöpten topladığı ürünleri yediğini belirtti.

Marketlerin çöpe attığı yiyecekler sayesinde dünyada aç ve fakir insan kalmayacağını savunan 23 yaşındaki Andrea Kretz Ottander, marketlerin bu israfına karşı 4 yıldır yiyeceğini içeceğini çöpten karşılayarak yiyecek israfına savaş açtığını ifade etti.

Devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/israfa-dikkat-cekmek-icin-4-yildir-copten-yiyecek-topluyor_339140

57,3 milyon dolara satılan 'eser' ve bu 'rekor' satışın düşündürdükleri...

Akla kapı açıp, kişilerin seçme ve tercih hakkını ellerinden almayarak farklı açılardan düşünmeye küçük bir davet...

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http://www.yeniasya.com.tr/dunya/57-3-milyon-dolara-satilan-eser-ve-bu-rekor-satisin-dusundurdukleri_396592

34 ülke halkını doyuramıyor

Birleşmiş Milletler (BM), dünya genelinde 34 ülkenin çatışma, kuraklık, sel ve benzeri nedenlerle halkını doyuracak gıdadan yoksun olduğunu belirtti.

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http://www.yeniasya.com.tr/dunya/34-ulke-halkini-doyuramiyor_388990

Yemen'de 500 bin çocuk beslenemiyor

Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, çatışmaların sürdüğü Yemen'de yarım milyon çocuk yetersiz beslenme nedeniyle hayati tehlikeyle karşı karşıya. Çocuklar, gelişimlerini tamamlayamıyor.

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http://www.yeniasya.com.tr/dunya/yemen-de-500-bin-cocuk-beslenemiyor_369638

1 milyar insan açlık sınırının altındayken, 1.3 milyar kişi de obeziteyle boğuşuyor

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odasınca gerçekleştirilen "9. Gıda Mühendisliği Kongresi"nin sonuç bildirgesinde, 1 milyar insanın açlık sınırının altında yaşamaya çalışırken, 1,3 milyar kişinin de obeziteye bağlı sağlık sorunlarıyla uğraştığına yer verildi.

Devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/aile-saglik/1-milyar-insan-aclik-sinirinin-altindayken-1-3-milyar-kisi-de-obeziteyle-bogusuyor_369820

'İsraf'ın fotoğrafını çekti!

Yeni Asya yazarı Osman Zengin; asrımızda önüne geçilemeyecek şekilde artan ve bir kanayan yara olarak dehşet veren 'korkunç israf'ın fotoğrafını çekti adeta.

Zengin; hemen hemen hergün on binlercesiyle karşılaşılan israf örneklerinden ibret veren birtanesini fotoğrafladı ve kendisini şaşkına çeviren bu israf örneğini şöyle aktardı;

''İsraf o kadar başını aldı gitti ki, bu insanları anlamak mümkün değil. Dün caddede yürürken, caddenin üzerine bırakılan bu gardropa şaşırdım kaldım. Hanımların "yeter artık yıllarca bunun yüzüne bakıp durdum, değiştirmek istiyorum"un hışmına uğramış gibi. Hâlbuki gördüğünüz gibi ( ve özellikle de kasden aynanın karşısına geçerek resmini çektim dolabın ki, nasıl vaziyette olduğu görünsün diye) yeni ve kullanılır durumda. Bir iki küçük tamirat icab eder belki ama... Yani; yazıktır, günahtır. Allah, israfı sevmez.''

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http://www.yeniasya.com.tr/yurt-haber/israf-in-fotografini-cekti_353477

''Bizden daha muhtaçlar var'' deyip yardımları almıyor

Konya'da damı akan iki odalı evde 4 çocuğuyla yaşayan Ramazan Yarım, Hadim Kaymakamlığının aylık para, gıda ve ev yardımı teklifini, "Bizden daha muhtaç insanlar var." diyerek kabul etmiyor. Yarım, kendinden habersiz bir tanıdığının girişimi üzerine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından karşılıksız verilen 3 bin lirayı da "borç" sayılması şartıyla aldı.

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http://www.yeniasya.com.tr/yurt-haber/bizden-daha-muhtaclar-var-deyip-yardimlari-almiyor_417393

Ailede iktisat dersleri

Peygamberimiz (asm) “İktisat eden maişetçe aile belâsını çekmez!” der. Bediüzzaman Hazretleri 19. Lem’a olan İktisat Risalesinde bu hadis-i şerifin yorumunu yapar.

Yazımız bu hadisin sırrını en küçük dairelerimizden olan ailemizde nasıl yaşadığımız üzerine…

Kanaat, iktisat ve şükür kavramlarının “bir hayat tarzı” olarak günlük yaşantımıza aktarmak çok önemli. İsrafın yol açtığı dengesizlik hayatları alt üst ediyor zira.

Yaşadığımız günler bunun sayısız ibretli örnekleriyle dolu. Aşağıdaki örnekler tüketirken tükendiğimizin canlı fotoğrafları hükmünde...

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http://www.yeniasya.com.tr/yasemin-gulecyuz/ailede-iktisat-dersleri_391470

BEDİÜZZAMAN'DAN İKTİSAT VE KANAAT ÇAĞRISI

İsraf yüzünden bereket kalkıyor, fakirlik ziyadeleşiyor!

Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursi, Kur'an-ı Hakim'in ve Peygamber Efendimizin -Aleyhissalatu Vesselam- şiddetle menettiği israfın dehşetine bereketin kalkmasına sebep olduğu ve fakirliğin artmasına neden teşkil ettiği cihetleriyle dikkat çeker ve Risale-i Nur talebelerine 'bitmek, tükenmek bilmeyen bir hazine' olan kanaat ve iktisadı tavsiye eder.

Risale-i Nur'dan Lem'alar isimli eserden iktisat ve kanaate, israf ve tebrize ((boş yere malını saçıp savurma)) dair olan 19. Lem'ayı okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/risaleinur/lemalar/#352