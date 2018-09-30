İsrafa devam ediyorlar

Ülkedeki ekonomik sıkıntıları görmezden gelemeyen hükümet, tasarruf tedbirleri alınacağını açıklamıştı.

Merkezi yönetimin aldığı kararlar yerel yönetimlere uğramamış görünüyor. AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 12 ay boyunca kullanılacak 233 tane araç kiralamak için ihale açtı. İhaleyi 19 milyon 73 bin 842 liraya bir şirket kazandı. Merkezi yönetim krizle mücadele için kamuda kullanılan araç ve bina kiralamaları başta olmak üzere gereksiz harcama yapılmayacağını açıklamıştı.

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