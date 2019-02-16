İşsiz ordusu 4 milyona dayandı

TÜİK İŞSİZ SAYISININ 706 BİN KİŞİ ARTARAK 3 MİLYON 981 BİN KİŞİYE YÜKSELDİĞİNİ AÇIKLADI.

İşsizliğin önüne geçilemiyor

Ülkemizde yaşanan ekonomik kriz ve durgunluk işsiz sayısının her geçen gün artmasına yol açıyor. TÜİK, Türkiye genelinde işsiz sayısının 2018 yılı Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 706 bin kişi artarak 3 milyon 981 bin kişi olduğunu açıkladı.

2001 krizinde dahi böyle olmadı

BUNA GÖRE, işsizlik oranı 2 puanlık artışla yüzde 12.3’e yükseldi. Genç işsizlerdeki işsizlik 4.3 puanlık artışla yüzde 23.6 oldu. Uzmanlar meşhur 2001 krizinden önce ve sonrasında bile işsizliğin hiçbir zaman bu seviyelere gelmediğine dikkati çekiyor.

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İŞSİZ ORDUSU 4 MİLYONA DAYANDI

İşsizlik oranı, Kasım 2018’de 2 puan artarak yüzde 12.3 oldu. İşsiz sayısı 706 bin kişi artarak 3 milyon 981 bin kişiye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, işsiz sayısı Kasım döneminde 706 bin kişi artarak 3 milyon 981 bin kişiye yükseldi.

TÜİK, kasım ayı işgücü istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 706 bin kişi artarak 3 milyon 981 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 2 puanlık artış ile yüzde 12.3 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 2.1 puanlık artış ile yüzde 14.3 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 4.3 puanlık artış ile yüzde 23.6 olurken 15-64 yaş grubunda bu oran 2.1 puanlık artış ile yüzde 12.6 olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı geriledi

İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 201 bin kişi azalarak 28 milyon 314 bin kişi, istihdam oranı ise 0.8 puanlık azalış ile yüzde 46.5 oldu. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 274 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 72 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17.7’si tarım, yüzde 20’si sanayi, yüzde 6.5’i inşaat, yüzde 55.8’i ise hizmet sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0.9 puan ve inşaat sektörünün payı 1.1 puan azalırken; sanayi sektörünün payı 0.8 puan, hizmet sektörünün payı 1.2 puan arttı.

‘’Başkasının parası ile yan gelip yattık”

Karar gazetesinde ekonomi yazılarıyla dikkati çeken İbrahim Kahveci, AKP’nin iktidarı boyunca işsizliğin hiç düşmediğini yazdı. Kahveci’nin “Çarklar durdu işsizlik rekorda” başlığıyla (15 Şubat 2019) yayımlanan yazısında, ‘’İşsizlik zaten AK Parti döneminde hiç düşmedi. Çok büyük kısmı Avrupa ve ABD’nin yolladığı paralar ile bir sanal refah yaşadık. Yani başkasının parası (‘Şer Güçlerin’ parası) ile yan gelip yattık. 1981-1991 arası ANAP döneminde 30,3 milyon çalışma çağındaki nüfusun yüzde 56’sı işgücüne katılıyordu. Ve bu işgücünün 15,6 milyonu bir işte çalışıyordu. İşsiz sayısı ise 1 milyon 418 bin ile yüzde 9,1 işsizlik oranına sahipti. 1992-2002 kayıp yıllarında bile işgücüne katılım oranı yüzde 56,’dan yüzde 51’e düşmesinin etkisi ile işsiz sayısı 1 milyon 732 bin kişiye çıkıyor ama işsizlik oranı yüzde 9,1’de kalıyor. AK Parti döneminde istihdama katılım oranı daha da düşüyor ve yüzde 49’a geriliyor. Yani toplumun çalışma isteği ANAP dönemine göre 7 puan daha azalıyor. Ya da şöyle izah edelim: ANAP dönemi gibi çalışma isteği olsaydı son 15 yılın ortalama işgücü sayısı 25 milyon 943 bin değil, 29 milyon 693 bin kişi olacaktı. Kısaca, ANAP dönemine göre 3 milyon 750 bin kişi çalışmak yerine, yan gelip yatmayı tercih ediyor. Ya da iş bulma ümidi olmadığı için köşesine çekiliyor.’’ ifadelerine yer verdi.

Rakamlar, 2009 krizi seviyesinde

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yaptığı yazılı açıklamayla dün açıklanan Kasım 2018 dönemi işsizlik rakamlarını değerlendirdi. 2018’in son üç ayını kapsayan TÜİK Kasım ayı işgücü ve istihdam verilerinin ekonomide yaşanan ani duruşu bütün çıplaklığıyla gözler önüne serdiğini kaydeden Öztrak, söz konusu verilere göre son bir yılda dar tanımlı işsiz sayısının 706 bin kişi artarak 3 milyon 981 bin kişiye ulaştığını belirtti. Yine aynı dönemde dar tanımlı işsizlik oranın ise 2 puan birden artarak yüzde 12 sınırını da aştığını ve yüzde 12.3’e çıktığını vurgulayan Öztrak, “Gerek işsiz sayısında gerekse işsizlik oranında yaşanan bu artışlar 2009 krizinden bu yana görülen en yüksek artışlar olarak kayda geçti” dedi.