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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

İşsizlik büyük dert

16 Şubat 2019, Cumartesi 19:32
Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, “Türkiye’de ilk kez uzun süre yüksek işsizlikle boğuşmak zorunda kalabiliriz” dedi.

2008 yılından itibaren Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin direktörlüğünü yürüten Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, t24.com sitesinde yer alan yazısında Türkiye’nin işsizlik problemine dikkat çekti. Prof. Dr. Seyfettin Gürsel’in yazısının bir bölümü şöyle: “İşsizliğin önümüzdeki aylarda artmaya devam edeceğini kestirmek güç değil. Betam tahmin modeli Aralık döneminde mevsimselikten arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının yüzde 14,3’e yükseleceğini söylüyor. Bu tahmin bir kez daha iyimser kalabilir. İş gücünün, zaman zaman bazı dönenlerde azalış gösterse bile, yapısal olarak artışta olması son derece doğal; genç kuşaklar şu veya bu düzeyde eğitimlerini tamamladıkça çoğunlukla iş aramaya koyuluyorlar. Zor durumdaki pek çok sektörde işten çıkarmalar yoğunlaşırken iş gücü piyasasına katılan gençlerin iş bulmakta büyük güçlükler yaşaması ne yazık ki kaçınılmaz. “Can yakıcı soru elbette şu olmalı: İşsizlikte artış daha ne kadar devam edecek. Önce şu notu düşmek isterim: Kasım döneminde kaydedilen 0,6 yüzde puanlık artış daha önce sadece küresel kriz döneminde (2009) ve Temmuz 2016 döneminde görülmüştü. Ama aynı zamanda bu dönemlerde ekonominin toparlanması gecikmemiş krizden hızlı bir çıkış yaşanmış, işsizlik de canlanmaya paralel olarak hızla gerilemişti.

İŞSİZLİĞİN MALİYETİ ÇOK YÜKSEK

“Bu kez durum farklı olabilir. Yüksek ve katılaşmış bir enflasyonun geriletilmesinin ekonomik büyüme açısından maliyeti çok yükseldi. Aşırı yüksek nominal faizler düşürmeye başlasa bile reel faizler uzun süre yüksek düzeyde seyredecek. Banka sistemi yüksek borçlu firmaları yüzdürmek isterken yeni kredi açamaz durumdalar. Uluslar arası likidite bolluğu bitti. Faizler yükseldi. Ama daha vahimi ekonomi yönetimine ve banka sistemine güven kalmadı. Uluslar arası piyasadan borçlanmak yüksek risk primleri nedeniyle çok pahalı hale geldi. Hızla yükselen enflasyon reel ücretleri erozyona uğrattı. Çalışan kesimin satın alma gücü geriledi. Bu şartlarda geçmişte olduğu gibi hızlı ve güçlü bir canlanma zor görünüyor. Yeni moda deyimle V senaryosun yerini L senaryosuna  bırakması çoğu iktisatçının ortak görüşü. Türkiye ekonomisi gelecekte bu senaryoya uygun hareket ederse Türkiye’de ilk kez uzun süre yüksek işsizlikle boğuşmak zorunda kalabiliriz.”

Etiketler: Türkiye, işsizlik, ekonomi
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  • Duru can

    16.2.2019 23:46:45

    Kıdem tazminatı devlette biriksin. İşçi rahat uyusun. Eline para geçsin . yargıda davalar yüzde elli düşsün. Yargı rahatlasın

Risale-i Nur Külliyatı

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