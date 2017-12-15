İşsizlik, eylül ayında yüzde 10.6 oldu

Türkiye'de işsizlik oranı, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre 0.7 puanlık azalışla yüzde 10.6 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde işsiz sayısı 104 bin kişi azalarak 3 milyon 419 bin kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan eylül dönemi işsizlik rakamlarını açıkladı. Türkiye'de işsizlik oranı, eylül döneminde yüzde 10.6 olarak gerçekleşti. Piyasanın beklentisi işsizliğin yüzde 10.7 geleceği yönündeydi. İşsizlik oranı Eylül 2016'da yüzde 11.3, bir önceki ağustos döneminde ise yüzde 10.6 düzeyinde yer almıştı. Ocak ayında yüzde 13 ile zirve yapan işsizlik, son 6 ayda yüzde 11'in altında seyrediyor.

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