“İşsizlik fena patladı!”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşayan ülkemizde, artan işsizlik sorununu Meclis’e taşıdı.

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığına soru önergesi yönelten Gürer, “İşsizliğin önüne geçebilmek için Bakanlığın bir çalışması var mı” diye sordu. Fethi Gürer, anormal bir şekilde artan döviz kurları ve enflasyon, her gün art arda gelen zamlar ve buna bağlı olarak yükselişe geçen işsizlik sorununa dikkat çekmek amacıyla TBMM Başkanlığına sunduğu yazılı soru önergesinde, son iki yılda işini kaybedenlerin sayısını sordu. CHP Milletvekili Gürer, Türkiye’de resmî verilere göre 6 milyondan fazla işsiz olduğuna dikkat çekerek, işsizler arasındaki genç nüfus oranının ise yüzde 25’lere çıktığını belirtti. Yaklaşık 1 milyon üniversite mezununun iş bulamadığını kaydeden Gürer, “Son zamanlarda artış gösteren enflasyon, döviz kurlarındaki yükseliş, işyerlerinin kapanmasına neden oluyor. Pek çok firma konkordato ilân ediyor, büyük şirketler iflâs ediyor. Zaten var olan işsizlik sorunu, son aylarda baş gösteren ekonomik dalgalanmalar nedeniyle daha da artıyor. Böyle bir ortamda iktidarın, bu sorunun çözümü için ne gibi bir çalışma yürüttüğü de merak ediliyor. İlgili bakanlığın, işsizlik sorununun çözümüne yönelik bir çalışması var ise bunun açıklanması en azından, iş bekleyen milyonlarca işsiz için bir umut olabilir diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.