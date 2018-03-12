İşsizlik fonu 119 milyar liraya ulaştı

İşsizlik Sigortası Fonu'nun toplam varlığı 119 milyar liraya ulaştı. Fonun aylık getirisi yüzde 0,71, yıllık getirisi yüzde 8,98 oldu.

İşsizlik Sigortası Fonu'nun toplam varlığı şubat sonu itibarıyla 118 milyar 995,5 milyon TL'ye ulaştı. Bir önceki ayda rakam 117 milyar 903,1 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yapılan açıklamaya göre, fonun aylık getirisi yüzde 0,71, yıllık getirisi yüzde 8,98 oldu. Aynı dönem itibarıyla toplam fon varlığının, yüzde 86,41'i kuponlu tahvil, yüzde 11,05'i mevduat, yüzde 2,54'ü kuponsuz tahvilden oluştu.

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