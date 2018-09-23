İşsizlik fonu ne durumda?

Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi (BİSAM) işsizleri korumak amacıyla kurulan İşsizlik Sigortası Fonu’nun nasıl talan edildiğini açıkladı.

Bu yılın ilk sekiz ayında toplam 13 milyar 680 milyon liralık İşsizlik Sigortası Fonu giderlerinin yüzde 43’ünü işverenlere yapılan teşvik ve destekler, yüzde 28’ini aktif işgücü ve iş başı eğitim programları oluşturdu. İşsizlerin ödenek olarak aldıkları miktar ise yüzde 27 seviyesinde kaldı.

Habere yer veren internet siteleri “devletin fondan aldığı vergi 3 yılda 2 milyon işsize ödenen ödenek kadar oldu” dedi. Fonun kuruluşundan bu yana ise fondan Hazine’ye ödenen tutar ise işsize ödenenin yaklaşık yarısı oldu. 2008-2013 yıllarında işsizlik fonundan Hazine’ye gelir olarak kaydedilen tutar 11 milyar 444 milyon TL’yi bulurken, emekçiye 20 milyar 661 milyon lira aktarıldı. Ağustos 2018 itibarıyla fonda biriken tutar ise 124.3 milyar lira oldu.