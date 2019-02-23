İşsizlik maaşı alanların sayısı 6 ayda yüzde 53 arttı

Ekonomideki daralma bir çok farklı veriye yansırken bunlardan birisi de işsizlik maaşı alan kişi sayısındaki artışta ortaya çıktı.

Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) verilerine göre işsizlik maaşı alan kişi sayısı son 6 ayda yüzde 53 arttı. Ocak 2019’da tam 654 bin kişi işsizlik maaşı aldı. Bu sayı Ağustos 2018’de 427 bin idi.

İŞKUR verilerine göre Ocak 2019’da 653 bin 925 kişi kamuoyunda işsizlik maaşı olarak bilinen işsizlik ödeneğinden yararlandı. Bu sayı Aralık 2018’de 577 bin 54 kişi idi. Bir aydaki artış yüzde 13’e karşılık geliyor.

24 Haziran seçimlerinden sonra artış

24 Haziran 2018 seçimlerinin ardından işsizlik maaşı alanların sayısında artış dikkat çekiyor. 2018 başında 438 bin 701 kişi işsizlik maaşı aldı. Bu sayı 412 bin ile Mayıs ayında en düşük seviyeyi gördü. Bundan sonra tırmanmaya başlayan işsizlik maaşı alan kişi sayısı Ağustos’taki yüzde 1’lik düşüşün ardından hızla tırmanışa geçti.

Kayıtlı işsiz sayısı 3.8 milyon

İŞKUR’un açıkladığı kayıtlı işsiz verilerine bakıldığında işsizlik maaşı alanların sayısının rekor hızla artması hiç sürpriz değil. İŞKUR verilerine göre Ocak 2019 itibariyle Türkiye’deki işsiz sayısı 3 milyon 775 bin. İşsiz sayısı Ocak 2018’de ise 2 milyon 457 bin idi. Bu da son 12 ayda 1 milyon 318 bin kişinin daha işsiz kaldığını gösteriyor. Son bir yıldaki işsizlik artış oranı ise yüzde 54.