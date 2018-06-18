İşsizlik oranlarında da çift haneye devam: 3 milyon 210 bin kişilik bir ordu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. İşsizlik Mart döneminde yüzde 10.1, tarım dışı işsizlik yüzde 11.9 oldu.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, martta geçen yılın aynı dönemine göre 432 bin kişi azalarak 3 milyon 210 bin kişiye geriledi.

Aynı dönemde işsizlik oranı 1,6 puan düşerek yüzde 10,1 oldu. İşsizlik oranı martta bir önceki aya göre ise 0,5 puan azaldı.

Mart ayında tarım dışı işsizlik oranı 1,8 puanlık azalışla yüzde 11,9 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 3,7 puanlık azalışla yüzde 17,7'ye geriledi. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda da 1,7 puan azalarak yüzde 10,3 olarak gerçekleşti.

***

Tıklayınız:

Türkiye OECD’de işsizlik oranında 4. sırada

Dikkat: 'Krizi vatandaş sonbaharda hissedecek'

Çift hane ve artış devam ediyor: Enflasyon rakamları açıklandı!