İşsizlik rakamları açıklandı: İşsizler ordusu 3 milyon 647 bin kişiye ulaştı!

İşsizlik yüzde 11.8'e yükseldi; tarım dışı işsizlik yüzde 14.1'e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı ekim ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, ekimde bir önceki yılın aynı dönemine göre 500 bin kişi arttı ve 3 milyon 647 bin kişiye ulaştı. İşsizlik oranı ise 1,3 puan artarak yüzde 11,8 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı, ekimde bir önceki aya göre ise 0,5 puan arttı. Söz konusu oran eylülde yüzde 11,3 seviyesinde bulunuyordu.

Ekimde tarım dışı işsizlik 1,5 puanlık artışla yüzde 14,1 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,9 puanlık artışla yüzde 21,2 olarak gerçekleşti. İşsizlik, 15-64 yaş grubunda 1,3 puanlık artışla yüzde 12 oldu.

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