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17 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

İşsizlik rakamları açıklandı

17 Nisan 2017, Pazartesi 10:16
Türkiye'de işsizlik oranı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre 1,9 puanlık artışla yüzde 13 seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde işsiz sayısı 695 bin kişi artarak 3 milyon 985 bin kişi oldu.

AA

Etiketler: işsizlik
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