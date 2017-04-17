İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre 1,9 puanlık artışla yüzde 13 seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde işsiz sayısı 695 bin kişi artarak 3 milyon 985 bin kişi oldu. AA

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