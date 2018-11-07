‘İşsizlik ve iflâs dalgası başlayabilir’

Media Markt Türkiye CEO’su Yenal Gökyıldırım, konkordato ilan eden şirket sayısının artması durumunda ülkede bir işsizlik ve iflâs dalgasının başlayabileceğini söyledi.

Yenal Gökyıldırım, ekonomide ortaya çıkan tablo karşısında farklı sektörlerde binlerce şirketin konkordato ilan etmeye başladığını hatırlatarak, neredeyse yarım milyon nüfusun işsizlik ve ekonomik darboğaz tehdidi altında olduğunu söyledi. Bir işletmenin ortalama 5 sektörü beslediğini ve bu durumda toplam ekosistemin kötüye gittiğini aktaran Gökyıldırım, “Eğer konkordatoya giden şirket sayısı artarsa, bunu ciddî bir iflâs ve işsizlik dalgasının izleyeceğini öngörüyoruz” dedi. Kredi kartına getirilen sınırlamalar nedeniyle insanların senet ve veresiye seçeneklerine yöneldiğini dile getiren Gökyıldırım, “Bu durumda fırsatçı ticaret öne çıkıyor” diye konuştu.

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