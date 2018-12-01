İstanbul, Avrupa sonuncusu

İstanbul gayrimenkulde yatırım ve gelişim açısından bu yıl da Avrupa sonuncusu oldu.

Bunda döviz kurlarında yaşanan dalgalanma ve enflasyon rakamları etkili oldu. PricewaterhouseCoopers (PwC) ve Urban Land Institute (ULI) tarafından hazırlanan Gayrimenkulde Gelişen Trendler Avrupa 2019 Raporu önceki gün yayınlandı. Yatırımcılar, geliştiriciler, kredi verenler, aracılar ve danışmanlardan oluşan uluslararası gayrimenkul profesyonelleri ile yapılan görüşmeler ve anketle oluşturan raporda, şehirler sıralandı. Mevcut yatırımlar ve gelişim beklentileri açısından oluşturulan listede, Türkiye’den yer alan tek kent olan İstanbul geçen yıl olduğu gibi bu sene de sonuncu oldu. 2016 yılında Avrupalı yatırımcılar tarafından gelişme öngörüleri bakımından yedinci sırada gösterilen İstanbul, 2017’de 29’uncu, 2018’de ise 31’nci sırada yer almıştı.

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