İstanbul'da fiyatlar artmaya, hayat şartları zorlaşmaya devam ediyor!

İTO verilerine göre, İstanbul'da mayısta bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,84 ve toptan fiyatlar yüzde 2,6 arttı.

Mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla perakende fiyatlar yüzde 10,81 ve toptan fiyatlar yüzde 14,84 arttı. Ramazan ayında 26 üründe fiyatlar arttı AA

Okunma Sayısı: 248

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.