"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

İstanbul'da geçen yıl en çok domates ve patates tüketildi

15 Şubat 2019, Cuma 15:25
İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre kentin yaş meyve ve sebze ihtiyacını karşılayan Bayrampaşa ve Ataşehir yaş meyve ve sebze hallerine geçen yıl en çok domates ve patates getirildi.

İstanbul'da geçen yıl en çok tüketilen sebze domates ve patates olurken meyvelerde karpuz, mandalina ilk sırayı aldı.

İstanbul'un yaş meyve ve sebze ihtiyacını karşılayan Bayrampaşa ve Ataşehir yaş meyve ve sebze hallerine 2017 yılında toplam 3 milyon 5 bin 364 ton ürün getirilirken bu rakam geçen yıl 2 milyon 816 bin 408 ton oldu.

Sebze meyve hallerine 2017 yılında, 1 milyon 193 bin 689 ton meyve girişi olurken, 2018 yılında ise bu rakam 26 bin 687 ton artışla 1 milyon 220 bin 376 tona ulaştı.

Yine 2017 yılında 1 milyon 811 bin 675 ton sebze girişinin yapıldığı hallerde bu rakam, 2018 yılında 1 milyon 596 bin 32 ton olarak gerçekleşti.

En çok getirilen meyve karpuz

Verilere göre, 2017 yılında hallere tonaj bazında en çok getirilen meyveler, sırasıyla karpuz, elma, mandalina, portakal ve muz oldu.

Bu sıralama geçen yıl karpuz, mandalina, portakal, elma, muz şeklinde değişti.

Geçen yıl kentteki hallere 202 bin 629 ton karpuz, 140 bin 814 ton mandalina, 127 bin 723 ton portakal, 120 bin 276 ton elma ve 94 bin 229 ton muz girişi oldu.

Tonajları en çok artan meyvelerde mandalina ilk sırayı aldı. Buna göre, mandalinanın tonajı 28 bin 678 ton okurken, bunu 21 bin 303 tonla yerli muz, 16 bin 802 tonla portakal, 6 bin 804 tonla limon ve 4 bin 541 tonla erik takip etti.

Sebzede domates ilk sırada

2017 yılında tonaj bazında hallere en çok getirilen sebzeler domates, patates, salatalık, biber ve kuru soğan olurken, 2018 yılında da sıralama yine aynı kaldı.

Geçen yıl hallere 409 bin 281 ton domates, 199 bin 946 ton patates, 161 bin 351 ton salatalık, 128 bin 696 ton biber ve 100 bin 726 ton kuru soğan girdi.

Tonajları en çok artan sebzelerde ise salatalık ilk sırada yer aldı. 2017 yılında 149 bin 393 ton olan salatalığın tonajı, 2018 yılında 11 bin 958 ton artış göstererek 161 bin 351 tona yükseldi ve tonajı en çok yükselen sebze oldu. Salatalığın ardından ise sırasıyla kırmızı lahana, havuç, pancar ve brokoli yer aldı.

AA

Etiketler: domates, patates, İstanbul, çiftçi
Okunma Sayısı: 290
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kahire'de patlama: 'Saldırıda ölenler ve yaralılar var'

    Suriye'de herkesin hesabı farklı

    Belçika Başbakanı Michel: Yabancı terörist savaşçılar Suriye'de yargılanmalı

    Reina katliamı davasında ara karar açıklandı

    Meteoroloji'den kar uyarısı

    Binali Yıldırım TBMM başkanlığı görevinden ayrılacağını belirtti

    Van'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    ABD Suriye'de bin 500 asker bırakmayı planladıklarını söyledi

    Suriye sınırına komando sevkiyatı

    'Trump'ın açıklaması YPG'nin dünyaya yönelttiği tehdidi güçlendirdi'

    ‘Soğan ve patates tüketimi düşecek’

    Akaryakıt zammı ÖTV’den karşılansın

    İdlib'de art arda iki araç infilak etti

    Polonya ile İsrail arasındaki ''soykırım'' krizi büyüyor

    Manisa'yı alarma geçiren 'yanlış ihbar'

    Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı

    İstanbul'da bir bina daha tahliye ediliyor

    Mescid-i Aksa'daki kısa süreli tahrik sona erdi

    Zeytin Dalı Harekatı bölgesinden acı haber

    '41 milyonun üzerinde kullanıcı sayısına ulaştı'

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Beni halk seçti. İn! Beni de … tısss!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Din, devlet, siyaset
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tanzim Satış mı? Bir nevî ağrı kesici
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Siyasette “karalama kampanyası”
    Atilla YILMAZ

    Ya hapishaneye, ya hizmete giden kahraman: Süleyman Rüştü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Evlilikte aileler arasında uyum
    Süleyman KÖSMENE

    Muallimleri değil, fenleri dinleyiniz
    Faruk ÇAKIR

    Kitap okuyan bol olsun

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.