İstanbul'da konut metrekare fiyatı 5 yılda yüzde 113 arttı

Türkiye genelinde konut metrekare ortalama birim fiyatı son 5 yılda yüzde 82.5 artarken, İstanbul'da yüzde 113 yükselerek 3 bin 832 liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden derlenen bilgilere göre, geçen yıl sonunda Türkiye genelinde konut metrekare ortalama birim fiyatı 2 bin 112 lira oldu. Konut metrekare fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 8.6 artış gösterdi.

Türkiye genelinde konut metrekare fiyatı Aralık 2017'de yıllık bazda son 7 yılın en düşük artışına işaret etti. Konut metrekare fiyatı Türkiye genelinde son 5 yılda yüzde 82.5 yükseldi.

Türkiye'nin en büyük ili konumundaki İstanbul'da konut metrekare fiyatı 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 5.8 artarak 3 bin 832 liraya çıktı. İstanbul'da 2016 yıl sonunda konut metrekare fiyatı 3 bin 621 lira seviyesinde bulunuyordu.

2012 yıl sonunda İstanbul'da bin 799 lira olan konut metrekare fiyatı son 5 yılda yüzde 113 artış gösterdi. İstanbul'da konut metrekare fiyatı artışı Temmuz 2014-Şubat 2016 arasında yıllık bazda yüzde 20-30 seviyelerinde gerçekleşti. İstanbul'da konut metrekare fiyatı artışı 2016'nın ikinci çeyreğinden itibaren azalırken, Mayıs 2017'de artış oranı tek haneye indi.

ANKARA'DA METREKARE FİYATI YÜZDE 6.4 ARTTI

Başkent Ankara'da geçen yıl sonunda konut metrekare fiyatı bir önceki yıl sonuna kıyasla yüzde 6.4 artarak bin 703 liraya yükseldi. 2016'da bin 600 lira seviyesinde bulunan metrekare fiyatı, son 5 yılda ise yüzde 59 artış gösterdi.

Konut metrekare fiyatı Ankara'da Aralık 2017 itibarıyla verinin açıklanmaya başladığı 2010 yılından bu yana yıllık bazda en düşük artışa işaret etti. Ankara'da son 8 yılda konut metrekare fiyatı yıllık bazda en yüzde 13 artarken, yaklaşık 2 yıldır metrekare fiyat artışı tek haneli olarak devam ediyor.

İZMİR'DE ARTIŞ YÜZDE 20'LERE YAKLAŞTI

Türkiye'nin üçüncü büyük ili konumundaki İzmir'de konut metrekare fiyatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 17.8 artarak 2 bin 627 liraya çıktı. Son 5 yıllık dönemde İzmir'de metrekare fiyatı yüzde 104 yükseldi.

İzmir'de konut metrekare fiyatı 2010'dan bu yana bir kaç ay hariç tutulduğunda yıllık bazda çift haneli büyüdü. Geçen yıl İzmir'de konut metrekare fiyat artışı yüzde 20'lere yaklaştı.