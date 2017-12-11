İstanbul dibe vurdu

2012’de 30 Avrupa metropolü içinde, gayrimenkul yatırımlarında zirvede olan İstanbul politik istikrarsızlık nedeniyle sadece 5 yılda son sıraya indi.

30 Avrupa metropolü arasında 9–10 yıl önce üst sıralarda, 2012’de zirvede yer alan İstanbul’un cazibesi 5 yılda büyük darbe aldı.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, İstanbul 2017’de 28’inci sıraya düştü.

2018 beklentisinde listenin son sırasında yer aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan PwC Türkiye Gayrimenkul Sektörü Lideri Ersun Bayraktaroğlu, “Bölgedeki politik ve askeri hareketlilik, yatırım isteğinde aşınma yarattı” dedi.

ALMANYA KENTLERİ ÖNDE

ULI ve PwC’nin; yatırımcı, geliştirici, kredi kuruluşu, acente ve danışman 800’ü aşkın sektör temsilcisinin görüşlerine dayanarak oluşturduğu Avrupa metropollerini kapsayan listede Alman şehirleri öne çıktı.

POLİTİK BELİRSİZLİK

ULI ve PwC’nin 2009 yılından bu yana her yıl açıkladığı 'Gayrimenkulde Gelişen Trendler Avrupa' raporlarındaki 10 yıllık trende göre, bölgedeki politik belirsizlik, İstanbul’un uluslararası gayrimenkul yatırımcıları nezdindeki çekiciliğini azaltıyor.

Bu iki kuruluşun ilk olarak 2009 yılında açıkladığı Avrupa metropolleri listesinde, yatırımlar açısından İstanbul, sırasıyla üçüncü, yedinci ve ikinci sıradaydı. 2012’de zirveye çıktı ve ilk sırada yer aldı. Ancak izleyen yıllarda cazibesi aşındı. 2013 yılında 4’üncü, 2014’te 7’nci sırada ye aldı.

2015 ve 2016’da sırasıyla 20 ve 14’üncü sıralarda yer aldı. 2017’de büyük düşüşle 28’inci sıraya geriledi. 2018 beklentilerine göre ise artık son sırada…

İKİNCİ KAYBEDEN VARŞOVA

İstanbul’dan sonra en fazla cazibe kaybı yaşayan ikinci metropol Varşova oldu.

PwC Türkiye Gayrimenkul Sektörü Lideri Ersun Bayraktaroğlu’nun, 2018 raporu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, özellikle bölgede yaşanan 'politik ve askeri hareketliliğe' vurgusu dikkat çekiyor.

ŞAŞIRILACAK SONUÇ DEĞİL

Bayraktaroğlu, "Avrupalı yatırımcı ve geliştiricilerin sektörün özellikleri dolayısı ile daha ‘güvenli limanlarda’ kalma istekliliği özellikle bölgemizde yaşanan politik ve askeri hareketlilik sebebiyle ülkemize yatırım yapma isteğinde aşınma yaratmış durumda. Aslında bu, hiç de şaşırtacak bir sonuç değil." dedi.

"MEVZUAT İSTİKRARI DA ÖNEMLİ"

Bayraktaroğlu, "Raporda Türkiye’den yer alan tek kent İstanbul, global kriz yılında ve sonrasında da aslında önemini hissettirdi ve özellikle 2012 yılında hem gelişme beklentileri hem de mevcut yatırımlarda birinciliğe çıktı. 2012 sonrası ise listede hızla aşağılara doğru indi. Anket ve mülakatlarla hazırlanan bu raporlarda bu düşüşün sebepleri olarak katılımcıların dile getirdiği iki tane ana konu var. Siyasi istikrar ve sınırlardaki savaş/göç dalgası… Bu iki ana sebep listede kendini pek çok kentte gösteriyor" diye konuştu.