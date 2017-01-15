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16 OCAK 2017 PAZARTESİ - YIL: 47

İstanbul hakkında korkutan açıklama

15 Ocak 2017, Pazar 13:39
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde belediye başkanlarının katılımıyla, "Kentsel dönüşüm" konulu bir toplantı gerçekleştirdi.

Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'u güçlü bir göç dalgasının vurduğunu belirterek, hazırlıksız olunması ve planlamanın geç oluşturulması gibi nedenlerin yapılaşma konusunda, İstanbul'u mevcut noktaya taşıdığını anlattı.

"Türkiye genelinin de İstanbul'dan farkı yok"

İstanbul'daki 19 ilçede 48 alanın riskli ilan edildiğini, bu alanların toplam büyüklüğünün 13 milyon metrekare olduğunu bildiren Özhaseki, "Riskli olarak 50 bin civarında bir yapıdan bahsedebiliyoruz, bağımsız birim olarak bakıldığında bu da 250 bin konut ediyor. Bütün bu çalışmaların hepsi 1 milyon 200 bin kişiyi ilgilendiriyor." ifadesini kullandı.

Kimsenin mağdur olmaması için kira ve kamulaştırma yardımı olarak 1 milyar liranın üzerinde harcama yaptıklarını anımsatan Bakan Özhaseki, Türkiye genelinde de durumun İstanbul'dan pek farklı olmadığına dikkati çekti.

"Şehircilik Şurası yakında Ankara'da toplanacak"

Özhaseki, Ankara'da yakında "Şehircilik Şurası"nın toplanacağını aktararak, bu kapsamda 2 ay süreyle şehirciliğin 4 ana başlıkta tartışılacağını bildirdi.

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İlk kentsel dönüşümde sınıfta kaldık: ''Ortak alanımız 4 tane bank''

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Konutlar dönüşüyor, alışkanlıklar dönüşemiyor: Kentsel dönüşüm nasıl olmalıdır?

İzmir'de kentsel dönüşümün sembolü haline gelen Örnekköy ve Uzundere'deki sosyal konut alanlarına yerleşen vatandaşların yeni yaşam biçimleri ve beklentileri akademisyenlerin araştırma konusu oldu.

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http://www.yeniasya.com.tr/ekonomi/konutlar-donusuyor-aliskanliklar-donusemiyor-kentsel-donusum-nasil-olmalidir_392428

AA

Etiketler: mehmet özhaseki, istanbul, kentsel dönüşüm, deprem, bina, şehir planlama
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