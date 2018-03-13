İstanbul Halk Ekmek, bebe bisküvisi üretti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden İstanbul Halk Ekmek, bebekler için bisküvi üretti. Minnak adı verilen bebe bisküvisini, İBB Başkanı Uysal tanıttı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Halk Ekmek tarafından üretilen "Minnak" isimli bebe bisküvisinin tanıtımını yaptı.

İHE'nin Kartal Cevizli'deki fabrikasında gerçekleşen tanıtım toplantısında konuşan Uysal, bebe bisküvisinin sağlıklı, doğal ve ekonomik olduğunu söyledi.

Uysal, İHE'nin üç ayrı fabrikasında yıllardır ucuz ve sağlıklı ekmek ürettiklerini aktararak, "Üç ayrı fabrikamızda piyasanın yaklaşık yüzde 5'ne tekabül edebilecek miktarda günlük bir milyona yakın ekmek üretimi gerçekleşmekte. Tabii amacımız emek üretimi yaparken özel sektöre karşı rekabet değil." dedi.

Tam aksine kaliteli ekmek üretmek ve fiyatları makul tutarak özel sektördeki üreticilere ışık tutmak, yol gösterici olmak amacıyla bu faaliyeti gerçekleştirdiklerini dile getiren Uysal, şöyle devam etti:

"Vatandaşımız adına baktığımız zaman kaliteyi ucuza almanın sağlayıcısı olmak ve bunu temin etmek amacındayız. Baktığımız zaman, İstanbul'da ekmek üretiminin yüzde 5-6'sı mertebesindeyiz. Yüzde 95'i özel sektör tarafından üretilmekte. Ekmek üretimi konusunda piyasayı en iyi şekilde regule ediyoruz. Bu manada zaman zaman serzenişler olsa da inanıyorum ki üreticiler de bu konuda memnunlar. Tüketiciler zaten memnun."