İstanbul - Houston seferleri karşılıklı iptal edildi

Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Houston şehrinde yaşanan sel felaketi nedeniyle havalimanıyla şehir arasındaki ulaşımın durması ve havalimanının uçuşlara kapatılması dolayısıyla bugün için planlanan TK 33 numaralı İstanbul - Houston ile TK 34 numaralı Houston - İstanbul seferleri iptal edildi.

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