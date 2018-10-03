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3 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

İstanbul Valisi Şahin'den ekmek fiyatları hakkında açıklama

03 Ekim 2018, Çarşamba 15:30
İstanbul Valisi Şahin, İstanbul'da ekmek fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "250 gram ekmek fiyatında herhangi bir değişiklik yok." dedi.

200 gram ekmeğin 1 liraya satıldığını söyleyen Şahin, "250 gram ekmek 125 kuruşa tüketicilerimize ulaştırılacak." açıklamasında bulundu.

2016 yılının başından beri ekmek fiyatlarında değişiklik olmadığını ifade eden İstanbul Valisi Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'da 2016'nın başından beri 250 gram ekmek 1,25 TL'ydi yani 125 kuruştu. Bugün de hala yine 250 gram ekmek 125 kuruş olmaya devam ediyor."

AA

Etiketler: istanbul, ekmek, zam, vasip şahin
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