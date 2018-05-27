İstanbullular kirasını ödeyemiyor

Kirasını ödemeyen kiracıların bulunduğu şehirlerin başında İstanbul’un geldiği açıklandı.

Herhangi bir sebeple kiranın ödenememesi durumunda mülk sahiplerinin haklarını koruyan kira sigortası, Türkiye’de aktif olarak kullanılmaya başlanalı 1 yıl olurken, geçen sürede kirasını ödemeyen kiracıların bulunduğu şehirlerin başında İstanbul geldi. Sputnik’te yer alan habere göre, Kuzey Sigorta Genel Müdürü Derya Gülgeç, hasar taleplerinin önemli bir bölümünün İstanbul, Ankara ve İzmir’den geldiğine dikkati çekerek, “Bize gelen hasar taleplerinde İstanbul yüzde 79 ile kirasını ödemeyen kiracıların olduğu şehir olarak başı çekiyor. Diğer taraftan Anadolu’da kirasını ödemeyen kiracı yüzde 1-2 seviyesinde” dedi. Gülgeç, kira kaybını önleyen bu sigortanın, mülk sahipleri gibi kiralama işlemlerine aracılık eden emlak ofislerinin de yoğun olarak ilgisini çektiğini belirterek, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere bütün Türkiye’de 400’den fazla emlâk ofisinde ürünlerinin tanıtıldığını ifade etti.

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Mobilyacıların gözü KDV indiriminde

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, mobilya sektörünün hızla büyüdüğüne ve esnafın KDV oranında indirim beklediğine dikkati çekerek, “İhracatı, ithalatını dörde katlayan mobilya sektöründe, geçen yıl 2,7 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Konut sektöründe olduğu gibi mobilya sektöründe de KDV indirimine gidilmeli. Geçen yıl indirim sağlandığında, iç satışlar yüzde 40’a kadar artmıştı. Bu yıl da sektörü hızlandırmak gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu. Sektörde maliyetlerin yaklaşık yüzde 40 arttığını, son aylardaki mobilya satışlarında ise aynı oranlarda bir düşüş görüldüğünü belirten Palandöken, “Her yıl ortalama 600 bin çift evleniyor. Evlenmeden önce en çok para harcanan kalem mobilya. Sektörde KDV’nin yüzde 18’den yüzde 8’e düşmesi 36 bin mobilya üreticisine, binlerce mobilya satıcısına ve yeni evlenecek çiftlere nefes aldıracak.” ifadelerini kullandı. (AA)

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Kiraz üreticileri fiyatlara tepkili

Türkiye’de erkenci kiraz üretiminin merkezi olarak gösterilen İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde ihracata yönelik yetiştirilen “Ziraat 0900” cinsi kirazın kilogram fiyatının iki günde yaklaşık 10 lira düşmesi üreticinin tepkisine sebep oldu. Yıllık ortalama 60 bin ton kirazın üretildiği Kemalpaşa’da hasat sezonu Nisan ortasında açıldı. Parlak kırmızı rengi, iri tane yapısı, aroması ve uzun raf ömrü gibi özellikleri dolayısıyla ihracat pazarında tercih edilen Ziraat 0900 cinsi ise 5 Mayıs’ta tezgâhlardaki yerini almaya başladı. Erkenci ürün, pazarda 20 liradan alıcı buldu ve fiyatı son bir haftaya kadar 15-18 lira civarında seyretti. Ancak son iki günde kirazın fiyatının 8-10 liraya düşmesi üreticinin tepkisine yolaçtı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri Başkan Yardımcısı Cengiz Balık, Fiyatların gerilemesinin sadece ihracatla ilgili olmadığını belirterek, “Türk kirazının ihracata gittiği yerlere sadece Türkiye’den değil değişik ülkelerden de mal gitmeye başladı. Bu yüzden ihracatçı da rakipleriyle mücadele edebilmek için fiyatı satabileceği seviyelere indirmiştir. Bu konuya böyle bakmak lâzım. Yoksa birileri aralarından anlaştı, fiyatı düşürdü gibi birşey mümkün değil.” diye konuştu. (AA)