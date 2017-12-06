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İstanbulluların yüzde 20'si şehrin gelirinin yarısına sahip oluyor

06 Aralık 2017, Çarşamba 12:35
İstanbul Üniversitesi (İÜ) İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Şeker, "İstanbul’daki gelirden kimin ne kadar pay aldığını hesapladık. İstanbul’da yaşayanların yüzde 20'si gelirin yarısını alırken, geriye kalan yüzde 80’lik kesim gelirin diğer yarısını paylaşıyor." dedi.

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği, İÜ İktisat Fakültesi’nin yürüttüğü "Mahallem İstanbul Projesi", İstanbul'da gelir dağılımına ilişkin veriler sunuyor.

Araştırmaya ilişkin değerlendirmede bulunan proje yürütücüsü İÜ İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şeker, İstanbul’da 959 mahalleyi inceleyerek tüm mahalleleri kapsayan bir gelir dağılımı analizi yaptıklarını bildirdi.

İstanbul’da aylık ortalama hanehalkı geliri 4 bin 308 TL

Murat Şeker, yapılan analizlere göre, İstanbul’da ortalama hanehalkı gelirinin aylık 4 bin 308 TL olduğunu, bu değerin yıllık 51 bin 696 TL’ye denk geldiğini söyledi.

Hanehalkı geliri açısından yapılan bu analizlerin, ilçe düzeyine indirgendiğinde ilçeler arası farklılıkların öne çıktığını belirten Şeker, ilçelerdeki ortalama hanehalkı gelir düzeylerine bakıldığında, Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy, Şişli, Sarıyer ve Üsküdar’ın hanehalkı gelir düzeyinin yüksek olduğunun gözlendiğini kaydetti.

Şeker, Beşiktaş’ta aylık ortalama hanehalkı gelirinin 10 bin 560 TL, Kadıköy’de 9 bin 25 TL, Bakırköy’de 8 bin 845 TL, Şişli’de 7 bin 822 TL, Sarıyer’de 7 bin 308 TL ve Üsküdar’da 6 bin 987 TL olarak belirlendiğini, aylık ortalama hanehalkı gelirinin en düşük olduğu ilçelerin ise 2 bin 30 TL ile Arnavutköy, 2 bin 128 TL ile Çatalca, 2 bin 172 TL ile Sultanbeyli ve 2 bin 187 TL ile Sultangazi olduğunu bildirdi.

"En yüksek yüzde 10 ile en düşük yüzde 10 arasındaki fark 10,3 katına çıktı"

İÜ İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şeker, mahalle ölçeğinde hesaplanan hanehalkı gelirlerine bakıldığında, en yüksek hanehalkı gelirine sahip 20 mahalleden 9’unun Beşiktaş’ta olduğunu belirterek, Beşiktaş’tan Levazım, Bebek, Ulus ve Levent'in aylık ortalama hanehalkı geliri 15 bin TL’nin üstünde olan mahalleler olarak ilk sıralarda yer aldığını söyledi.

AA

Etiketler: istanbul, gelir
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