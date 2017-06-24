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24 HAZİRAN 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

İşte İstanbul'un en rekabetçi ilçeleri

24 Haziran 2017, Cumartesi 11:45
İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) desteğiyle İstanbul Üniversitesi (İÜ) İktisat Fakültesi tarafından yürütülen "İstanbul Rekabet Endeksi" araştırmasına göre, kentin en rekabetçi ilçeleri Şişli, Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy ve Üsküdar olarak sıralandı.

İSTKA desteğiyle İÜ İktisat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Murat Şeker, Yrd. Doç. Dr. Arif Saldanlı ve Yrd. Doç. Dr. Hakan Bektaş’ın yürüttüğü "İstanbul Rekabet Endeksi" araştırması tamamlandı.

Araştırmaya ilişkin veriler, İstanbul’daki kamu kurum ve kuruluşları arasında iş birliği tesis etmek ve ortak çalışmalar yapmak amacıyla İSTKA’nın koordinatörlüğünde yeni bir hizmet merkezi olarak faaliyete geçen "invest.istanbul" web adresine yerleştirildi.

Güncel veriler, İSTKA’nın özellikle yabancı yatırımcılar için hazırladığı "invest.istanbul" web sitesinde, harita tabanlı olarak sunuldu.

Toplam 100 farklı gösterge düzeyinde yürütülen araştırmada, ilçeler arası rekabet endekslerinin yanı sıra demografik yapı, eğitim, sağlık, sosyal yaşam, ekonomik kapasite, ticari hayat ve girişimcilik, finansal yapı, turizm, altyapı ve ulaşım başlıklarında 39 ilçe incelendi ve rekabet güçlerine göre sıralandı.

Araştırmaya göre, İstanbul’da en rekabetçi ilçeler Şişli, Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy ve Üsküdar olurken, Arnavutköy, Sultangazi, Çatalca, Şile ve Sultanbeyli ise rekabet gücü en düşük ilçeler olarak sıralandı.

Demografik yapı endeksinde Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy, Üsküdar ve Beylikdüzü öne çıktı. Söz konusu ilçeler, özellikle yüksek eğitimli nüfusa sahip olmalarıyla diğer ilçelere göre daha rekabetçi bir yapı sergiledi.

AA

Etiketler: istanbul, istanbul kalkınma ajansı
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