İstenmeyen mesajlara yine ceza yağdı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 2017 Yılı Faaliyet Raporu’ndan derlediği bilgilere göre, pazarlama ve tanıtım amaçlı mesaj, arama ve e-posta gibi uygulamalara yönelik şikâyetler geçen yıl da artarak devam etti.

Ticarî Elektronik İleti Şikâyet Sistemi (TİSS) üzerinden önceki yıl yapılan şikâyet sayısı 239 bin 901 olurken, bu sayı geçen yıl sonu itibarıyla yüzde 53 artışla 368 bin 915’e ulaştı. Geçen yıl yapılan şikayetlerin yüzde 91’i SMS, yüzde 7’si sesli arama ve yüzde 2’si e-postayla ilgili başvurulardan oluştu. Bu şikâyetler kapsamında ticaret il müdürlüklerince toplam 13 milyon 694 bin 762 lira idarî para cezası uygulandı. Bakanlıkça 2016’da kesilen ceza tutarı 8 milyon 357 bin 986 lira olarak kayıtlara geçmişti. Böylece geçen yıl kesilen ceza tutarı bir önceki yıla göre yüzde 63 oranında artmış oldu. AA

Okunma Sayısı: 120

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.