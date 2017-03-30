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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

İstihdam edilen kişi sayısı artıyor

30 Mart 2017, Perşembe 11:38
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yıldırımhan, başlatılan milli istihdam seferberliğine ilişkin, "Her ilde bu üç aylık süre içinde artı istihdama katkı sağlayabilecek sigortalılar oluşmaya başladı." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mazhar Yıldırımhan, 5 Ocak itibarıyla başlanan milli istihdam seferberliği kapsamında 81 ilin gezildiğini, çalışmaların 12 ayrı ekiple devam ettiğini söyledi.

Ekip olarak bir seferberlik halinde olduklarını ve hemen hemen haftanın iki gününü Anadolu'da geçirdiklerini anlatan Yıldırımhan, birinci tur gezilerinde daha çok ticaret ve sanayi odaları ile "istihdam seferberliği" konusunu paylaştıklarını kaydetti.uştu:

İstihdam seferberliği kapsamında yaptıkları çalışmanın, daha çok farkındalık çalışması olduğuna dikkati çeken Yıldırımhan, "Sayın Bakanımızın Konya'dan başlatmış olduğu bu seferberlik çağrısından sonra bizim il ziyaretlerimizin neticesinde, il müdürlüklerimizin yaptığı olağanüstü çalışmalar var. Sahada hakikaten müthiş çalışmalar yaptılar. Dolayısıyla hep birlikte el ele vererek büyük bir gayretin içindeyiz." ifadelerini kullandı.

"İstihdama katkı sağlayabilecek sigortalılar oluşmaya başladı"

Bu gayretin meyvelerini vermeye başladığına işaret eden Yıldırımhan, "Her ilde bu üç aylık süre içinde artı istihdama katkı sağlayabilecek sigortalılar oluşmaya başladı. Bunları görüyoruz, sayılar gelmeye başladı. Türkiye genelinde geçen yılın ilk üç ayına göre, ocak, şubat, mart ayının 23'üne kadarki zaman diliminde yaklaşık 400 binin üzerinde bir artış var. Bu gittikçe daha çok yukarıya doğru taşınacak, buna inanıyoruz." şeklinde konuştu.

"İş vereniyle, işçisiyle, sokaktaki vatandaşıyla, kamuda çalışan personeliyle biz bir bütünüz." diyen Yıldırımhan, şunları kaydetti:

"Sorunlarımıza el birliğiyle sahip çıkacağız. Bu sadece bir kurumun meselesi, sadece bir sivil toplum örgütünün meselesi değil. Bu topyekün hepimizin meselesi. İşsiz sayısı toplumda arttıkça bunun zararı toplumun tamamına gelir. Biz buna böyle bakıyoruz. Dolayısıyla herkesi kucaklamaya, herkese kabiliyeti doğrultusunda bir iş bulmaya devam edeceğiz. Bunun faydasını cidden gördük. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de bu ziyaretlere devam edeceğiz. İl müdürlüklerimiz ile sürekli irtibat halindeyiz. İnşallah Türkiye genelinde bütün bu çalışmalarımız meyvesini verecek. Biz Türkiye'ye milletimize el birliğiyle sahip çıkacağız."

AA

Etiketler: istihdam
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  • Toygar

    30.03.2017 12:13:19

    Evet evet.. Şimdi tamamdır. Kesin yani bu kesin! Ben başka bir ülkede yaşıyorum yav! Haberim yok yani!

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