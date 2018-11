İthal et istemiyoruz

Erzurum Valisi Okay Memiş, “Tarım ve hayvancılık aslında millÎ bir meseledir. Çünkü üretken ve tarımsal kalkınmasını gerçekleştirmiş bir Türkiye istiyoruz. Yani ithal et istemiyoruz.” dedi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Aziziye ilçesindeki Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde düzenlenen toplantıda et ve süt üreticileri ile besicilerle bir araya geldi. Memiş, toplantıda yaptığı konuşmada, Erzurum’un büyükbaş hayvan varlığı açısından Türkiye’de ikinci, küçükbaş hayvan varlığı açısından ise beşinci sırada olduğunu belirtti. Türkiye’nin en büyük meralarının Erzurum’da olduğuna dikkati çeken Memiş, “Katma değeri yüksek, hayvansal ve tarımsal üretim gerçekleştirmek gerekiyor. Tarım ve hayvancılık aslında milli bir meseledir. Çünkü üretken ve ve tarımsal kalkınmasını gerçekleştirmiş bir Türkiye istiyoruz. Yani ithal et istemiyoruz.” diye konuştu. Memiş, Erzurum’da tarım ve hayvancılık sektörünün öneminden bahsederek, bu alanlarda en iyi olabilmek için neler yapılması ve öncelikli olarak çözebilecek konuların ele alınması gerektiğini vurguladı.

‘Üretici ve çiftçiyi kalkındırmalıyız’

Vali Okay Memiş, tarım ve hayvancılık sektörünün stratejik bir sektör ve bütün dünyada devletlerin desteklediği alan olduğu ifade ederek, “Bunu devam ettirebilmek için bizlerin somut, ayağı yere basan, üretime yönelik projeler üretmemiz gerekmektedir. Yapacağımız projelerle üreticiyi, çiftçiyi kalkındırmamız gerekmektedir. Dolayısıyla girişimciyi de bu sayede kalkındırmış oluruz. Bunun için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekmektedir. Çiftçisiyle, üreticisiyle, girişimcisiyle herkes uzmanlık alanındaki bilgilerini doğru şekilde paylaşarak, kamu yararına projeler üretmeyi hedef edinirse, hep birlikte tarım ve hayvancılık alanında Türkiye’de bir numara oluruz.” ifadelerini kullandı.

870 beyaz et üreticisi kepenk kapattı

Marmara’da 470, Ege’de 400 beyaz et üreticisi, artan maliyetler dolayısıyla kepenk kapattı. Birçok bölgede ise firmalar alacaklarını tahsil edemiyor. Türkiye Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Merkez Birliği’nden (TÜKEBİR) alınan bilgiye göre, Sakarya-Kocaeli Bölgesi’ndeki 1465 üretici firmanın 470’i; Ege Bölgesi’ndeki 3 bin firmanın da 400’ü artan maliyetlere dayanamayıp üretimini sonlandırdı. Ülke genelinde toplam 14 bin üretici firmanın bulunduğunu söyleyen TÜKEBİR 2. Başkanı Osman Bayraklı, bu firmaların yüzde 50’sinin Aralık ayı itibarıyla kapanacağını öngördüklerini aktardı. Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Entegre tesisler, elektrik, kömür, çeltik, işçilik ve altlık gibi giderleri kendileri karşılamak zorunda. Ancak son bir yılda yüksek kurun etkisiyle ortalama yüzde 52.5 artan girdi maliyetleri, bazı kalemlerde yüzde 100’ü bulunca, tesisler bu yükün altından kalkamamaya başladı.