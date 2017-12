İthal et kasap reyonlarını vurdu

İstanbul PERDER Başkanı Ramazan Ulu, 7 Kasım’da başlayan ve iki market zinciri tarafından gerçekleştirilen ithal et satışı, yerli marketlerin kasap reyonlarını vurduğunu belirterek, kasap reyonlarının cirosunda yüzde 45’e varan oranlarda düşüş olduğunu bildirdi.

Türkiye genelinde 7 Kasım’da başlayan ve iki market zinciri tarafından gerçekleştirilen ithal et satışı, yerli marketlerin kasap reyonlarını vurdu. İstanbul Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Başkanı Ramazan Ulu, dernek üyesi marketlerin kasap reyonlarının cirosunda yüzde 45’e varan oranlarda düşüş olduğunu bildirdi. Ramazan Ulu, düzenlediği basın toplantısında İstanbul PERDER çatısı altında bir araya gelen 45 market zincirinin 1509 noktada, 28 bin 900 çalışanla güvenilir ve sağlıklı ürünü tüketiciye en uygun fiyata sunmanın çabasında olduklarını söyledi.

‘’Ciddî bir haksız rekabet var’’

Temel gıda maddelerinden biri olan eti de en uygun fiyata İstanbullu tüketici ile buluşturmak istediklerinin altını çizen Ulu, “Ülkemizde temel olarak arzdan kaynaklı sorunlar nedeniyle et fiyatları ne yazık ki çok yüksek. Bu toprakların insanları olarak biz de elbette durumdan hoşnut ve mutlu değiliz. Fiyatları dengeye oturtmak için et ithalatına karar verildi. Buna hiçbir itirazımız yok. Ancak ithal et dağıtımın sadece iki zincir marketle sınırlandırılması piyasada çok ciddî bir haksız rekabete neden oldu. Daha işin başında kamuoyu ile paylaştığımız kaygılarımız ne yazık ki gerçeğe dönüşmeye başladı. İstanbul’da bin 509, Türkiye genelinde 3 bin 500’ün üzerinde şubesi bulunan yerli marketler olarak kasap reyonlarımızda ortalamada yüzde 11.3, bazı noktalarda ise yüzde 45’e varan oranlarda ciro kaybı ile karşı karşıya kaldık. Sorun sadece kasap reyonlarımızla sınırlı değil. Bizimle hiçbir ilgisi olmayan bir tercih nedeniyle hem müşteri hem de imaj kaybına uğradık.”

Uygulama sağlıklı yürütülmedi

Ramazan Ulu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın et fiyatlarını düzenlemek için iyi niyetle başlattığı uygulamanın sağlıklı yürümediğini, özellikle Anadolu’da bir takım istismarların yaşandığının altını çizdi. Et fiyatlarında da beklendiği gibi bir düşüş olmadığını ifade eden Ulu, “Karkas eti biz uygulama başlamadan önce de 25 – 26 TL’den alıyorduk, şimdi de aynı fiyata alıyoruz. Yani fiyatta hiçbir şey değişmedi. Çünkü ithalat çözüm değil. Kalıcı çözüm için öz kaynaklarımızı değerlendirmek, yerli üreticilerimizi teşvik etmek zorundayız” diye konuştu.