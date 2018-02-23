İthal gıda ile doyuyoruz

CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, “Bereketli topraklar üstünde ithal gıda ile doyuyoruz. Tahıl ambarı denilen ülke, artık tahıl ürünleri ithal ediyor” dedi.

CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, ‘’AKP 15 yılda tarımı bitirdi, şeker fabrikaları ile mezarına beton döküyor” dedi. Şekerin sağladığı katma değerle, gayri safi millî hasılayı artırdığını ve pancarın orta Anadolu şartlarında yetişen ve alternatifi olmayan bir ürün olduğunu belirten Erdoğdu, yaklaşık 450 bin çiftçi ailesinin geçimini pancar tarımından karşıladığını bildirdi.

‘10 milyon insanın ekmek kapısı’

Erdoğdu, “Şeker, doğrudan veya dolaylı olarak 10 milyon insanımızın iş ve ekmek kapısıdır. Pancar tarımı, buğdaya kıyasla 20, mısıra göre 10 ve ayçiçeğine kıyasla 5 kat daha fazla istihdam yaratır. Şeker pancarı tarım ve sanayide 26 dekarda 1 tam istihdam sağlarken, mısır tarımında 200 dekarda, buğday tarımında ise 320 dekarda 1 tam istihdam sağlar. Gayri Safi Millî Hasılaya, buğdaya göre 6, ayçiçeğine göre ise 3,5 kat daha fazla katkı sağlayan pancar aynı zamanda yaprakları vasıtasıyla atmosfere saldığı oksijen, aynı miktardaki bir orman alanından daha fazla olan bir bitkidir. Atmosfere oksijen salarak yağış çeker ve suyun doğal döngüsüne katkıda bulunur” diye konuştu

Şeker stratejik bir ürün

Ülke ekonomisine, istihdama ve çevreye böylesine katkısı olan şekerin son derece stratejik bir ürün olduğunu ifade eden Erdoğdu, pancar üreten köylünün hükümet eliyle küresel sermaye tarafından tarafından ezilmek istendiğini söyledi. Erdoğdu “Şeker bir ülke için stratejik üründür. ‘Devlet işletmecilik yapmasın’ janjanlı bir söylem ancak devletin aynı zamanda sosyal olma vasfı da var. Kapitalizm denilince ilk akla gelen devletler bile tarım ve hayvancılık konusunda korumacı politikalar izliyorlar. Oysa biz bereketli topraklar üstünde ithal gıda ile doyuyoruz. Tahıl ambarı denilen ülke, artık tahıl ürünleri ithal ediyor” dedi.

Nişasta bazlı şeker tüketimi artacak

“Halk bu fabrikaları dişinden tırnağından arttırdığı paralarla kurdu. O fabrikalarda her birinin alın teri var, emeği var, öyle bir bir çırpıda satamazsınız” diye konuşan Erdoğdu, şeker fabrikalarının satılmasının pancar üretimini yok etmek anlamına geldiğini söyledi. Fabrikaların satılmasının, pancar şekeri yerine nişasta bazlı şeker kullanımını yaygınlaştıracağını vurgulayan Erdoğdu, “Nişasta bazlı şekerin insan sağlığını olumsuz etkilediği biliniyor. AB ülkelerinde nişasta bazlı şeker kullanım kotası yüzde 5’ken bizde 15. Bu bile ülkeyi yönetenlerin halkın sağlığını hiç umursamadıklarını, onlar için önemli olanın Cargill gibi küresel şirketlerin çıkarları olduğunun kanıtlıyor” dedi.