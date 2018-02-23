"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

İthal gıda ile doyuyoruz

23 Şubat 2018, Cuma
CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, “Bereketli topraklar üstünde ithal gıda ile doyuyoruz. Tahıl ambarı denilen ülke, artık tahıl ürünleri ithal ediyor” dedi.

CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, ‘’AKP 15 yılda tarımı bitirdi, şeker fabrikaları ile mezarına beton döküyor” dedi. Şekerin sağladığı katma değerle, gayri safi millî hasılayı artırdığını ve pancarın orta Anadolu şartlarında yetişen ve alternatifi olmayan bir ürün olduğunu belirten Erdoğdu, yaklaşık 450 bin çiftçi ailesinin geçimini pancar tarımından karşıladığını bildirdi.

‘10 milyon insanın ekmek kapısı’

Erdoğdu, “Şeker, doğrudan veya dolaylı olarak 10 milyon insanımızın iş ve ekmek kapısıdır. Pancar tarımı, buğdaya kıyasla 20, mısıra göre 10 ve ayçiçeğine kıyasla 5 kat daha fazla istihdam yaratır. Şeker pancarı tarım ve sanayide 26 dekarda 1 tam istihdam sağlarken, mısır tarımında 200 dekarda, buğday tarımında ise 320 dekarda 1 tam istihdam sağlar. Gayri Safi Millî Hasılaya, buğdaya göre 6, ayçiçeğine göre ise 3,5 kat daha fazla katkı sağlayan pancar aynı zamanda yaprakları vasıtasıyla atmosfere saldığı oksijen, aynı miktardaki bir orman alanından daha fazla olan bir bitkidir. Atmosfere oksijen salarak yağış çeker ve suyun doğal döngüsüne katkıda bulunur” diye konuştu

Şeker stratejik bir ürün

Ülke ekonomisine, istihdama ve çevreye böylesine katkısı olan şekerin son derece stratejik bir ürün olduğunu ifade eden Erdoğdu,  pancar üreten köylünün hükümet eliyle küresel sermaye tarafından  tarafından ezilmek istendiğini söyledi. Erdoğdu “Şeker bir ülke için stratejik üründür. ‘Devlet işletmecilik yapmasın’ janjanlı bir söylem ancak devletin aynı zamanda sosyal olma vasfı da var. Kapitalizm denilince ilk akla gelen devletler bile tarım ve hayvancılık konusunda korumacı politikalar izliyorlar. Oysa biz bereketli topraklar üstünde ithal gıda ile doyuyoruz. Tahıl ambarı denilen ülke, artık tahıl ürünleri ithal ediyor” dedi.

Nişasta bazlı şeker tüketimi artacak

 “Halk bu fabrikaları dişinden tırnağından arttırdığı paralarla kurdu. O fabrikalarda her birinin alın teri var, emeği var, öyle bir bir çırpıda satamazsınız” diye konuşan Erdoğdu, şeker fabrikalarının satılmasının pancar üretimini yok etmek anlamına geldiğini söyledi. Fabrikaların satılmasının, pancar şekeri yerine nişasta bazlı şeker kullanımını yaygınlaştıracağını vurgulayan Erdoğdu, “Nişasta bazlı şekerin insan sağlığını olumsuz etkilediği biliniyor. AB ülkelerinde nişasta bazlı şeker kullanım kotası yüzde 5’ken bizde 15. Bu bile ülkeyi yönetenlerin halkın sağlığını hiç umursamadıklarını, onlar için önemli olanın Cargill gibi küresel şirketlerin çıkarları olduğunun kanıtlıyor” dedi.

Okunma Sayısı: 1240
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Afrin'den acı haber: 8 askerimiz şehit oldu; 13 askerimiz yaralandı

    Demirel'e verilen brifing

    Post 28 Şubat’ı yaşıyoruz

    Darbeler Türkiye'yi dünyadan kopardı

    Arakan’da yapılan soykırımdır

    Şimdi de 'nükleer füze' gerilimi

    Sadece 2 kişi ayrılabildi...

    Dört gol, üç kırmızı kart: Gergin kupa derbisinde beraberlik

    Güleçyüz: Aşağılık sözlerini aynen kendisine ve gazetesine iade ediyoruz

    39 asker tutuklandı

    Durum daha da kötüleşti: "Doğu Guta'ya tek bir konvoy dahi gönderemedik"

    'AB üyeliğine hazır değiller'

    Deniz Kuvvetleri Komutanının koruması tutuklandı

    Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum?

    Tüm uğraşlara rağmen yıkılamadı

    Abbas'tan "iki devletli çözüm'' açıklaması

    Türkiye ile imzalanan protokolleri feshetti

    Forbes "En Zengin 100 Türk" listesini açıkladı

    HSK bir yargı organı mı?

    Rusya Suriye'de 200 yeni silah denemiş

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Çamur atanlar
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat yapamadı, AKP’ye yaptırılıyor
    Genel

    Afrin'den acı haber: 8 askerimiz şehit oldu; 13 askerimiz yaralandı
    Genel

    Demirel'e verilen brifing
    Genel

    Post 28 Şubat’ı yaşıyoruz
    Armağan Bahtiyar

    İnsanlık ağır yaralı... (Bir şeyler yapmalıyız.)
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Samsun’dan Nur’a plâket
    Ülker Yılmaz CABA

    Ders aldık mı?
    Orhan GÜLER

    “Yeni nesil”i kıskandık; biz de “toplantı” isteriz!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.