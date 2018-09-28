İthalat da, ihracat da azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ağustos ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ihracat Ağustos 2018’de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 azalarak 12 milyar 383 milyon dolara, ithalat da yüzde 22,7 azalışla 14 milyar 805 milyon dolara düştü. Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 59 azalarak 2 milyar 422 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın ağustos ayında yüzde 69,1 iken bu yılın aynı ayında yüzde 83,6’ya yükseldi. Haber Merkezi

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