İthalatta gözetim uygulaması

Ticaret Bakanlığı’nın İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliği, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre, debriyajlar ile aksam ve parçalarına ilişkin belirlenen gümrük kıymetinin altındaolanların ithalatında ileriye yönelik gözetim uygulaması yürütülecek. Bu kapsamda, kilogram başına birim gümrük kıymeti debriyajlar için 9 dolar olarak belirlendi. Aksam ve parçalardan debriyaj diski ve baskı komplesi için 9 dolar, diğerleri için 2 dolar birim gümrük kıymeti uygulanacak. Söz konusu ürünler, Ticaret Bakanlığı’nca düzenlenecek gözetim belgesiyle ithal edilecek. Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 ay olacak. Haber Merkezi

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