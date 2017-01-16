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17 OCAK 2017 SALI - YIL: 47

İzmir ve Haydarpaşa limanlarında TL'ye geçildi

16 Ocak 2017, Pazartesi 18:00
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yabancı para birimleri karşısında milli parayı korumak amacıyla, TCDD tarafından işletilen İzmir ve Haydarpaşa limanlarında 1 Ocak'tan itibaren Türk lirasının kullanılmaya başlandığını bildirdi.

Arslan, yazılı açıklamasında, dış mihraklar ve onların maşaları olan terör örgütleri tarafından gerçekleştirilen kanlı eylemlerle, milletin sindirilmeye ve ayrıştırılmaya uğraşıldığını, döviz üzerinde yapılan spekülatif hareketlerle de ekonominin çökertilmeye çalışıldığı bir dönemden geçildiğini belirtti.

15 Temmuz'da yaşanan darbe girişiminin ardından gösterilen milli birlik ve beraberlik duygusunun, bugün ekonomi üzerinde oynanan oyunlar için de gösterilmesi ve aynı milli birlik ruhu içinde hareket ederek bu oyunların bozulması gerektiğini vurgulayan Arslan, "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Yastığının altında döviz olanlar gelsin parasını altına, Türk lirasına dönüştürsün. Türk lirası değer kazansın, altın değer kazansın' çağrısı doğrultusunda yabancı para birimleri karşısında milli paramızı korumak adına başlatılan uygulamaya, Bakanlığımız uhdesinde bulunan PTT ve TÜRKSAT'tan sonra TCDD de katıldı." değerlendirmesinde bulundu.

"Amaç milli parayı ve ihracatçıyı korumak"

Arslan, ülke ekonomisine yeni bir katkı sağlamak ve yabancı para birimleri karşısında milli parayı ve ihracatçıları korumak amacıyla, TCDD tarafından işletilen İzmir ve Haydarpaşa limanlarında verilen hizmetlerde 1 Ocak'tan itibaren Türk lirasının kullanmaya başlandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Daha önceden İzmir ve Haydarpaşa limanlarında, dolar günlük döviz alış kuru esas alınarak ücretlendirilen tüm liman hizmetleri, 1 Ocak'tan itibaren, 3,50 dolar üzerinden Türk lirasına çevirerek yeniden belirlendi. Böylece hem döviz kurunda yaşanan dalgalanmalardan liman müşterilerinin olumsuz yönde etkilenmesinin önüne geçildi hem de ihracatın desteklenmesini sağlandı." 

AA

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  • Mehmet Albayrak

    16.01.2017 21:46:11

    Ne değişiyor TL dönelimde nasıl doları avroyu çarp TL bul ne değişti sanayicilere bir sorun bakalım ne diyorlar

Risale-i Nur Külliyatı

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